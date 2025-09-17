Энрике требует у руководства ПСЖ трансфер футболиста Барселоны
Испанский специалист хочет видеть в «ПСЖ» Дани Ольмо
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике хочет видеть в команде иcпанского полузащитника каталонской «Барселоны» Дани Ольмо. Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, 55-летний специалист требует у руководства французского гранда подписания 27-летнего футболиста. «Барселона» готова попрощаться с хавбеком минимум за 70 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Дани Ольмо провел 39 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 12 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» разгромила «Валенсию» в Ла Лиге.
