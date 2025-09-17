Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Энрике требует у руководства ПСЖ трансфер футболиста Барселоны
Испания
17 сентября 2025, 10:10 | Обновлено 17 сентября 2025, 10:11
399
0

Энрике требует у руководства ПСЖ трансфер футболиста Барселоны

Испанский специалист хочет видеть в «ПСЖ» Дани Ольмо

17 сентября 2025, 10:10 | Обновлено 17 сентября 2025, 10:11
399
0
Энрике требует у руководства ПСЖ трансфер футболиста Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике хочет видеть в команде иcпанского полузащитника каталонской «Барселоны» Дани Ольмо. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, 55-летний специалист требует у руководства французского гранда подписания 27-летнего футболиста. «Барселона» готова попрощаться с хавбеком минимум за 70 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Дани Ольмо провел 39 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 12 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» разгромила «Валенсию» в Ла Лиге.

По теме:
Лига чемпионов: ПСЖ – Аталанта. Прогноз и анонс на матч основного этапа
Луис ЭНРИКЕ: «Мы всегда хотим играть в свой футбол»
ПСЖ – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Дани Ольмо ПСЖ Барселона Луис Энрике трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица ЧМ по волейболу. Где Украина после победы над Алжиром?
Волейбол | 16 сентября 2025, 12:10 0
Турнирная таблица ЧМ по волейболу. Где Украина после победы над Алжиром?
Турнирная таблица ЧМ по волейболу. Где Украина после победы над Алжиром?

Сине-желтые поднялись на 3-е место в зачете

Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Футбол | 17 сентября 2025, 08:43 6
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер

Жозе Моуриньо станет тренером португальского клуба

Кащук забил Трубину, ассист Судакова, камбек Юве, Дорощук, Кохан без медали
Футбол | 17.09.2025, 09:35
Кащук забил Трубину, ассист Судакова, камбек Юве, Дорощук, Кохан без медали
Кащук забил Трубину, ассист Судакова, камбек Юве, Дорощук, Кохан без медали
В УАФ впервые прокомментировали допинговый скандал Мудрика
Футбол | 16.09.2025, 19:39
В УАФ впервые прокомментировали допинговый скандал Мудрика
В УАФ впервые прокомментировали допинговый скандал Мудрика
Грандиозный бой за четыре титула. Определился следующий соперник Кроуфорда
Бокс | 16.09.2025, 15:21
Грандиозный бой за четыре титула. Определился следующий соперник Кроуфорда
Грандиозный бой за четыре титула. Определился следующий соперник Кроуфорда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
16.09.2025, 08:03 4
Бокс
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
16.09.2025, 10:02 7
Футбол
Холанд решил уйти из Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Холанд решил уйти из Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
15.09.2025, 08:23 1
Футбол
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
15.09.2025, 18:55 1
Другие виды
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
15.09.2025, 15:25 12
Футбол
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
17.09.2025, 05:13
Бокс
Пафос в Лиге чемпионов – это история не про сказку, а про деньги с «душком»
Пафос в Лиге чемпионов – это история не про сказку, а про деньги с «душком»
15.09.2025, 15:47 36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем