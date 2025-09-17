Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Полесье Ставки – Шахтер. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Украины
Полесье Ставки
17.09.2025 15:30 - : -
Шахтер Донецк
Кубок Украины
17 сентября 2025, 02:21 | Обновлено 17 сентября 2025, 02:25
Полесье Ставки – Шахтер. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала Кубка Украины 17 сентября в 15:30

Коллаж Sport.ua

17 сентября состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/16 финала турнира сыграют «Полесье» Ставки и «Шахтер» Донецк.

Начало игры в 15:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром матча будет Дмитрий Евтухов из Днепра.

Видеотрансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Полесье Ставки – Шахтер
