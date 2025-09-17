17.09.2025 15:30 - : -
Полесье Ставки – Шахтер. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала Кубка Украины 17 сентября в 15:30
17 сентября состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/16 финала турнира сыграют «Полесье» Ставки и «Шахтер» Донецк.
Начало игры в 15:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром матча будет Дмитрий Евтухов из Днепра.
Полесье Ставки – Шахтер. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
Полесье Ставки – ШахтерСмотреть трансляцию

