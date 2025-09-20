Назван лучший игрок в истории Лиги чемпионов. Какое место у Шевченко?
Портал GiveMeSport обнародовал интересный рейтинг
Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших футболистов в истории Лиги чемпионов.
На первой строчке рейтинга оказался лучший бомбардир в истории турнира Криштиану Роналду. За португальцем следует восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси, а Лука Модрич, у которого шесть побед в турнире, занял третье место.
Четвертое место досталось Андресу Иньесте, а Карим Бензема – 5-й.
В списке присутствует один украинский футболист – Андрей Шевченко занял 25-е место.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Рейтинг лучших футболистов в истории Лиги чемпионов
- Криштиану Роналду
- Лионель Месси
- Лука Модрич
- Андрес Иньеста
- Карим Бензема
- Паоло Мальдини
- Хави
- Серхио Рамос
- Рауль
- Кларенс Зеедорф
...25. Андрей Шевченко
