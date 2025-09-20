Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван лучший игрок в истории Лиги чемпионов. Какое место у Шевченко?
Лига чемпионов
20 сентября 2025, 21:28 | Обновлено 20 сентября 2025, 21:51
1047
0

Назван лучший игрок в истории Лиги чемпионов. Какое место у Шевченко?

Портал GiveMeSport обнародовал интересный рейтинг

20 сентября 2025, 21:28 | Обновлено 20 сентября 2025, 21:51
1047
0
Назван лучший игрок в истории Лиги чемпионов. Какое место у Шевченко?
UEFA

Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших футболистов в истории Лиги чемпионов.

На первой строчке рейтинга оказался лучший бомбардир в истории турнира Криштиану Роналду. За португальцем следует восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси, а Лука Модрич, у которого шесть побед в турнире, занял третье место.

Четвертое место досталось Андресу Иньесте, а Карим Бензема – 5-й.

В списке присутствует один украинский футболист – Андрей Шевченко занял 25-е место.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг лучших футболистов в истории Лиги чемпионов

  1. Криштиану Роналду
  2. Лионель Месси
  3. Лука Модрич
  4. Андрес Иньеста
  5. Карим Бензема
  6. Паоло Мальдини
  7. Хави
  8. Серхио Рамос
  9. Рауль
  10. Кларенс Зеедорф

...25. Андрей Шевченко

По теме:
ВИДЕО. Путь к заветной тысяче: как Роналду забил 944-й гол в карьере
Роналду – третий. Список лучших голеадоров по проценту голов с пенальти
ФОТО. Невеста Роналду впечатлила новой публикацией. Невероятный прогрес
GiveMeSport Андрес Иньеста Кларенс Зеедорф Криштиану Роналду Лионель Месси Лука Модрич Карим Бензема Паоло Мальдини Хави Серхио Рамос Рауль Гонсалес
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Лицо и эмоции Судакова после первого гола в футболке Бенфики
Футбол | 20 сентября 2025, 21:20 1
ФОТО. Лицо и эмоции Судакова после первого гола в футболке Бенфики
ФОТО. Лицо и эмоции Судакова после первого гола в футболке Бенфики

Георгий отличился в ворота AVS на 45+3-й минуте матча 6-го тура чемпионата Португалии

ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
Бокс | 20 сентября 2025, 04:21 0
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»

Промоутер хочет боя Кроуфорд – Эннис

Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
Другие виды | 20.09.2025, 00:22
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
Пеп ГВАРДИОЛА: «Ливерпуль и Арсенал могут победить только из-за денег»
Футбол | 20.09.2025, 13:39
Пеп ГВАРДИОЛА: «Ливерпуль и Арсенал могут победить только из-за денег»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Ливерпуль и Арсенал могут победить только из-за денег»
Леннокс Льюис развеял сомнения о слабом месте Усика. Об этом говорил Фьюри
Бокс | 20.09.2025, 02:30
Леннокс Льюис развеял сомнения о слабом месте Усика. Об этом говорил Фьюри
Леннокс Льюис развеял сомнения о слабом месте Усика. Об этом говорил Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
19.09.2025, 06:55 11
Бокс
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
18.09.2025, 17:57 29
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
19.09.2025, 18:40 5
Олимпийские игры
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
19.09.2025, 03:45 3
Футбол
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
19.09.2025, 08:30 5
Футбол
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
19.09.2025, 19:11 3
Футбол
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
19.09.2025, 15:32
Футбол
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
20.09.2025, 07:32 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем