Назван лучший игрок в истории Лиги чемпионов. Какое место у Шевченко?

Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших футболистов в истории Лиги чемпионов.

На первой строчке рейтинга оказался лучший бомбардир в истории турнира Криштиану Роналду. За португальцем следует восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси, а Лука Модрич, у которого шесть побед в турнире, занял третье место.

Четвертое место досталось Андресу Иньесте, а Карим Бензема – 5-й.

В списке присутствует один украинский футболист – Андрей Шевченко занял 25-е место.

Рейтинг лучших футболистов в истории Лиги чемпионов

Криштиану Роналду Лионель Месси Лука Модрич Андрес Иньеста Карим Бензема Паоло Мальдини Хави Серхио Рамос Рауль Кларенс Зеедорф

...25. Андрей Шевченко