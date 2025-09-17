Реал получил неожиданное предложение по игроку на 150 миллионов евро

Мадридский «Реал» получил предложение по трансферу полузащитника.

По информации портала Fichajes, «сливочные» получили предложение на 150 миллионов евро за Арду Гюлера от неназванного клуба АПЛ. Однако «королевский клуб» отклонил предложение. Руководство «бланкос» считает, что турецкий игрок – это будущий лидер клуба и не хочет его продавать ни за какие деньги мира.

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Хаби Алонсо сказал Лунину, что его место в клубе не изменится – он будет получать игровое время только в Кубке Испании. Андрею надоело быть дублером Тибо Куртуа, его трансфер как никогда близок.