Реал получил неожиданное предложение по игроку на 150 миллионов евро

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
17 сентября 2025, 20:22 |
Клуб АПЛ рассчитывает купить Арду Гюлера

Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер

Мадридский «Реал» получил предложение по трансферу полузащитника.

По информации портала Fichajes, «сливочные» получили предложение на 150 миллионов евро за Арду Гюлера от неназванного клуба АПЛ. Однако «королевский клуб» отклонил предложение. Руководство «бланкос» считает, что турецкий игрок – это будущий лидер клуба и не хочет его продавать ни за какие деньги мира.

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Хаби Алонсо сказал Лунину, что его место в клубе не изменится – он будет получать игровое время только в Кубке Испании. Андрею надоело быть дублером Тибо Куртуа, его трансфер как никогда близок.

Хаби Алонсо чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Арда Гюлер трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ трансферы
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
