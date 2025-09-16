УСИК: «Горжусь, что принял участие в благотворительном матче в Лиссабоне»

Знаменитый украинский боксер Александр Усик опубликовал пост в соцсетях по итогам мероприятия в Лиссабоне.

Вечером 15 сентября в Лиссабоне прошел благотворительный футбольный матч легенд. На стадионе «Жозе Алваладе» играли Легенды Португалии и Легенды мира. Среди участников были легенды и звезды футбола.

Александр Усик: «Горжусь тем, что принял участие в благотворительном футбольном матче вместе с легендами мирового футбола в поддержку Украины. Спорт – это очень мощный инструмент, чтобы сделать мир лучше».

Игра шла в формате 2 тайма по 40 минут. Португальская команда выиграла благотворительный матч со счетом 4:1. Голы забили Педру Паулета, Элдер Поштига, Луиш Фигу, Пепе. У команды звезд мира отличился Майкл Оуэн.

Знаменитый украинский боксер Александр Усик был торжественно представлен перед началом игры и поделился впечатлениями с ведущим и зрителями. Он сыграл 17 минут в первом тайме (с 22 по 39 мин), после чего был заменен. А затем в конце игры провел на поле с 74 по 80 мин.

Организаторы ставили цель – собрать более 1 млн евро для благотворительных проектов. Вырученные средства от The Legends Charity Game помогут изменить жизнь людей в Португалии, Украине и по всему миру.