В среду, 17 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка Украины между «Полесьем» Ставки и донецким «Шахтером».

Встречу примет стадион «Юбилейный» в Буче. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Футболисты донецкого клуба провели тренировку в рамках подготовки к матчу.

ВИДЕО. Тренировка Шахтера перед матчем Кубка Украины