Кубок Украины16 сентября 2025, 20:10 | Обновлено 16 сентября 2025, 20:11
ВИДЕО. Тренировка Шахтера перед матчем Кубка Украины
Донецкий клуб встретится с «Полесьем Ставки»
В среду, 17 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка Украины между «Полесьем» Ставки и донецким «Шахтером».
Встречу примет стадион «Юбилейный» в Буче. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по Киеву.
Футболисты донецкого клуба провели тренировку в рамках подготовки к матчу.
ВИДЕО. Тренировка Шахтера перед матчем Кубка Украины
🧡 Приготування напередодні кубкового матчу 🆚 «Полісся» (Ставки) 👊— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 16, 2025
📅 17 вересня ⏰ 15:30#Shakhtar #ПоліссяСтавкиШахтар pic.twitter.com/mOzDJU2r3X
