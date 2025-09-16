ВИДЕО. Тренировка Шахтера перед матчем Кубка Украины

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
16 сентября 2025, 20:10 | Обновлено 16 сентября 2025, 20:11
Донецкий клуб встретится с «Полесьем Ставки»

Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер

В среду, 17 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка Украины между «Полесьем» Ставки и донецким «Шахтером».

Встречу примет стадион «Юбилейный» в Буче. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Футболисты донецкого клуба провели тренировку в рамках подготовки к матчу.

Шахтер Донецк Полесье Ставки Кубок Украины по футболу тренировка
