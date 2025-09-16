Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
16 сентября 2025, 18:08
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов ПСЖ – Аталанта

Поединок пройдет 17 сентября 2025 года

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов ПСЖ – Аталанта
колаж Sport.ua

В среду, 17 сентября, состоится матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между «ПСЖ» и «Аталантой».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе Парк-де-Пренс в Париже.

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

