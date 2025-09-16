Лига чемпионов16 сентября 2025, 18:08 |
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов ПСЖ – Аталанта
Поединок пройдет 17 сентября 2025 года
16 сентября 2025, 18:08 |
В среду, 17 сентября, состоится матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между «ПСЖ» и «Аталантой».
Поединок пройдет на стадионе Парк-де-Пренс в Париже.
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
