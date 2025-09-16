Где смотреть онлайн матч 1/16 финала Кубка Украины Александрия – Динамо
Поединок состоится 17 сентября и начнется в 18:00 по Киеву
17 сентября киевское Динамо проведет матч 1/16 финала Кубка Украины 2025/26 против Александрии.
Встреча состоится на стадионе КСК «Ника». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром предстоящего поединка будет Александр Омельченко.
Наставниками коллективов являются Кирилл Нестеренко (Александрия) и Александр Шовковский (Динамо Киев).
Где смотреть онлайн матч 1/16 финала Кубка Украины Александрия – Динамо
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мирон Богданович отметил Твердохлеба
Уго Трани – о ситуации с форвардом сборной Украины