17 сентября киевское Динамо проведет матч 1/16 финала Кубка Украины 2025/26 против Александрии.

Встреча состоится на стадионе КСК «Ника». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего поединка будет Александр Омельченко.

Наставниками коллективов являются Кирилл Нестеренко (Александрия) и Александр Шовковский (Динамо Киев).

Где смотреть онлайн матч 1/16 финала Кубка Украины Александрия – Динамо

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.