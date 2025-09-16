Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
16 сентября 2025, 18:14 | Обновлено 16 сентября 2025, 18:21
Где смотреть онлайн матч 1/16 финала Кубка Украины Александрия – Динамо

Поединок состоится 17 сентября и начнется в 18:00 по Киеву

Где смотреть онлайн матч 1/16 финала Кубка Украины Александрия – Динамо
Коллаж Sport.ua

17 сентября киевское Динамо проведет матч 1/16 финала Кубка Украины 2025/26 против Александрии.

Встреча состоится на стадионе КСК «Ника». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего поединка будет Александр Омельченко.

Наставниками коллективов являются Кирилл Нестеренко (Александрия) и Александр Шовковский (Динамо Киев).

Где смотреть онлайн матч 1/16 финала Кубка Украины Александрия – Динамо

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Александрия – Динамо
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
