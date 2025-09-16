Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПСЖ – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
ПСЖ
17.09.2025 22:00 - : -
Аталанта
Лига чемпионов
16 сентября 2025, 23:01 |
ПСЖ – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 17 сентября и начнется в 22:00 по Киеву

ПСЖ – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Коллаж Sport.ua

17 сентября на Парк де Пренс пройдет матч 1-го тура основного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором ПСЖ встретится с Аталантой. Поединок начнется в 22:00 по европейскому времени.

ПСЖ

Команда - довольно типичный флагман, самый стабильный на Западе. У нее банально нет конкурентов, слишком велика разница финансовых потенциалов. Но любопытно, что своего долгожданного успеха, выигрыша Лиги чемпионов, добились тогда, когда вместо возрастных мега-звезд вплоть до Месси начали приглашать перспективных и еще довольно молодых парней, таких, как Хвича. Впрочем, есть куда расти что показало разгромное поражение от Челси в финале клубного чемпионата мира.

Непросто было и в Суперкубке УЕФА - там проигрывали 0:2. Но полевые игроки успели сровнять, а потом Шевалье, новый вратарь, взял послематчевую серию пенальти. Ну, а в Лиге 1, усилившись еще и Забарным, гранд начал с побед. Вышел Илья и в крайнем туре, с Лансом, и его новый клуб выиграл 2:0.

Аталанта

Клуб в прошлом сезоне закончили длительный и очень успешный отрезок, лучший за всю историю. Напоследок получилось у Гасперини вывести подопечных в плей-офф Лиги чемпионов, параллельно закончив на третьем месте в Серии А. Но летом Джан Пьеро сменил Бергамо на столицу, отправившись в столицу, где возглавил Рому.

Успешного наставника сменил Иван Юрич - не смутило и то, что в прошлом сезоне у него были ужасные провалы как раз в Роме, а потом и в Саутгемптон. Вот и на новом месте он начинал только с ничьих - в августе закончили 1:1 с Пизой и Пармой. И только после паузы на игры сборных, принимая скромный Лечче, команда устроила разгром: сначала забила четырежды (де Кетеларе оформил дубль), и только в концовке дали сопернику провести гол престижа.

Статистика личных встреч

В коронавирусном 2020-м стороны играли в плей-офф в Лиссабоне. Тогда французы выиграли со счетом 2:1.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что итальянцы зацепятся даже за ничью. Ставим на то, что хозяева выиграются с форой -1 гол (коэффициент - 1,73)

Прогноз Sport.ua
ПСЖ
17 сентября 2025 -
22:00
Аталанта
Фора ПСЖ (-1) 1.73
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
ПСЖ Аталанта Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
