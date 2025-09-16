Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Кривбасса перед кубковым матчем: «Готов на сто процентов»
Кубок Украины
16 сентября 2025, 17:46 |
91
0

Экс-игрок Кривбасса перед кубковым матчем: «Готов на сто процентов»

Дмитрий Фатеев выступает за ФК «Чернигов»

16 сентября 2025, 17:46 |
91
0
Экс-игрок Кривбасса перед кубковым матчем: «Готов на сто процентов»
ФК Оболонь. Дмитрий Фатеев

Защитник ФК Чернигов Дмитрий Фатеев рассказал о готовности к матчу с Кривбассом в 1/16 финала Кубка Украины. Фатеев когда-то выступал за криворожский клуб.

– Матч в среду станет для тебя особенным – ты встретишься со своей бывшей командой. Как ты готов к этому поединку?

– Готов, можно сказать, на сто процентов. Мы хорошо подготовились, проанализировали соперника и будем по максимуму выкладываться на поле.

– Что ты можешь сказать о Кривбассе, какие сильные стороны выделишь?

– Команда с очень высокой интенсивностью игры, быстро выбегает в атаку, быстро садится в оборону после потери мяча, поэтому это очень качественная команда, играющая в хороший футбол.

– Следил ли ты за вчерашней игрой соперников против Полесья?

– Да, конечно, смотрел почти всю игру. Могу сказать, что нам легко не будет. Кривбасс – очень качественная команда, которой можно сказать, чуть-чуть не повезло в прошлой игре. Они будут пытаться реабилитироваться перед своими болельщиками.

– Ты сделал для себя какие-то выводы по матчу Кривбасса с Полесьем?

– Да, конечно, посмотрел, проанализировал своих потенциальных оппонентов. Сделав для себя определенные выводы, теперь нужно перенести все на футбольное поле (улыбается).

– Давит ли на команду статус соперника?

– Нет, не давит. У нас молодая команда, большинство ребят еще не играло с командами УПЛ. Все хотят проявить себя, показать свой лучший футбол, доказать, что мы можем играть на уровне клубов Премьер-лиги.

– Что ты хочешь сказать болельщикам?

– Хочу пригласить всех на стадион. Приходите на футбол, поддержите нас. Нас ждет очень интересная игра, не каждый день в Чернигов приезжает команда УПЛ, поэтому приходите и переживайте за ФК Чернигов!

По теме:
Чернигов – Кривбасс. 1/16 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE
Александрия – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч 1/16 финала Кубка Украины Александрия – Динамо
Дмитрий Фатеев Чернигов Кривбасс Кривой Рог Кубок Украины по футболу
Александр Сильченко Источник: ФК Чернигов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
Другие виды | 15 сентября 2025, 18:55 1
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ

Количество сенсаций на этом чемпионате мира зашкаливает

Ман Сити вне топ-8, Челси – в. Прогнозы на этап лиги ЛЧ 2025/26
Футбол | 16 сентября 2025, 14:34 12
Ман Сити вне топ-8, Челси – в. Прогнозы на этап лиги ЛЧ 2025/26
Ман Сити вне топ-8, Челси – в. Прогнозы на этап лиги ЛЧ 2025/26

Есть события даже с коэффициентами 7 и 11

С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
Волейбол | 16.09.2025, 10:10
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Футбол | 16.09.2025, 07:07
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Александр КУЧЕР: «Одессе нужна УПЛ. Делаем все, чтобы Черноморец вернулся»
Футбол | 16.09.2025, 18:05
Александр КУЧЕР: «Одессе нужна УПЛ. Делаем все, чтобы Черноморец вернулся»
Александр КУЧЕР: «Одессе нужна УПЛ. Делаем все, чтобы Черноморец вернулся»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
14.09.2025, 21:07 23
Футбол
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
15.09.2025, 03:10 2
Бокс
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
16.09.2025, 09:00 2
Футбол
Холанд решил уйти из Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Холанд решил уйти из Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
15.09.2025, 08:23 1
Футбол
Флойд Мейвезер сорвал куш, сделав ставку на бой Альварес – Кроуфорд
Флойд Мейвезер сорвал куш, сделав ставку на бой Альварес – Кроуфорд
15.09.2025, 01:54
Бокс
Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом
Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом
15.09.2025, 05:36 1
Бокс
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
15.09.2025, 15:25 12
Футбол
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
15.09.2025, 07:36 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем