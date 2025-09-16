Экс-игрок Кривбасса перед кубковым матчем: «Готов на сто процентов»

Защитник ФК Чернигов Дмитрий Фатеев рассказал о готовности к матчу с Кривбассом в 1/16 финала Кубка Украины. Фатеев когда-то выступал за криворожский клуб.

– Матч в среду станет для тебя особенным – ты встретишься со своей бывшей командой. Как ты готов к этому поединку?

– Готов, можно сказать, на сто процентов. Мы хорошо подготовились, проанализировали соперника и будем по максимуму выкладываться на поле.

– Что ты можешь сказать о Кривбассе, какие сильные стороны выделишь?

– Команда с очень высокой интенсивностью игры, быстро выбегает в атаку, быстро садится в оборону после потери мяча, поэтому это очень качественная команда, играющая в хороший футбол.

– Следил ли ты за вчерашней игрой соперников против Полесья?

– Да, конечно, смотрел почти всю игру. Могу сказать, что нам легко не будет. Кривбасс – очень качественная команда, которой можно сказать, чуть-чуть не повезло в прошлой игре. Они будут пытаться реабилитироваться перед своими болельщиками.

– Ты сделал для себя какие-то выводы по матчу Кривбасса с Полесьем?

– Да, конечно, посмотрел, проанализировал своих потенциальных оппонентов. Сделав для себя определенные выводы, теперь нужно перенести все на футбольное поле (улыбается).

– Давит ли на команду статус соперника?

– Нет, не давит. У нас молодая команда, большинство ребят еще не играло с командами УПЛ. Все хотят проявить себя, показать свой лучший футбол, доказать, что мы можем играть на уровне клубов Премьер-лиги.

– Что ты хочешь сказать болельщикам?

– Хочу пригласить всех на стадион. Приходите на футбол, поддержите нас. Нас ждет очень интересная игра, не каждый день в Чернигов приезжает команда УПЛ, поэтому приходите и переживайте за ФК Чернигов!