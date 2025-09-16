Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Назван лучший игрок и тренер 5-го тура УПЛ. Плюс символическая сборная
Украина. Премьер лига
16 сентября 2025, 12:45 | Обновлено 16 сентября 2025, 13:06
Назван лучший игрок и тренер 5-го тура УПЛ. Плюс символическая сборная

Герои тура – полузащитник «Александрии» Теди Цара и коуч «Металлиста 1925» Младен Бартулович

Назван лучший игрок и тренер 5-го тура УПЛ. Плюс символическая сборная
ФК Александрия. Теди Цара

Украинская Премьер-лига определила символическую сборную, а также назвала лучшего игрока и лучшего тренера 5-го тура УПЛ.

Звание лучшего футболиста 5-го тура получил левый вингер «Александрии» Теди Цара – автор двух первых голов, которые положили начало победе над ЛНЗ (4:1).

Лучшим тренером 5-го тура коллективным решением группы из 40 экспертов был признан Младен Бартулович, под руководством которого «Металлист 1925» сыграл вничью с «Шахтером» (1:1).

В топ-5 рейтинга лучших игроков также вошли Иван Калюжный («Металлист 1925»), Юрий Климчук («Колос»), Даниил Ермолов («Полтава») и Виталий Буяльский («Динамо»). В четверке лучших тренеров, помимо Бартуловича, оказались Руслан Костышин («Колос»), Александр Антоненко («Оболонь») и Кирилл Нестеренко («Александрия»).

В целом эксперты отметили 33 футболиста и 7 тренеров на звание героев 5-го тура, а также 73 кандидата в символическую сборную.

Символическая сборная 5-го тура УПЛ

Вратарь: Даниил Ермолов («Полтава»)

Защитники: Андрей Цуриков («Колос»), Тарас Михавко («Динамо»), Владислав Мороз («Эпицентр»), Александр Караваев («Динамо»)

Полузащитники: Теди Цара («Александрия»), Виталий Бойко («Верес»), Иван Калюжный («Металлист 1925»), Виталий Буяльский («Динамо»), Иван Нестеренко («Оболонь»)

Нападающий: Юрий Климчук («Колос»)

Главный тренер: Младен Бартулович («Металлист 1925»)

Запасные: Олег Билик («Эпицентр»), Илья Крупский («Металлист 1925»), Ильир Красничи («Колос»), Эдуард Сарапий («Полесье»), Артем Шабанов («Металлист 1925»), Кай Ципот («Верес»), Максим Смиан («Верес»), Денис Шостак («Александрия»), Владимир Одарюк («Полтава»), Денис Устименко («Оболонь»), Николай Гайдучик («Полесье»)





Динамо Киев Руслан Костышин чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига лучший игрок Оболонь Киев Полесье Житомир Олег Билык лучший тренер Колос Ковалевка символическая сборная Эпицентр Каменец-Подольский Николай Гайдучик Младен Бартулович Теди Цара Александрия Металлист 1925 Иван Калюжный Юрий Климчук Даниил Ермолов Полтава Виталий Буяльский Александр Антоненко Кирилл Нестеренко Илья Крупский Илир Красничи Эдуард Сарапий Артем Шабанов Денис Устименко Владимир Одарюк Денис Шостак Максим Смиян Кай Ципот Андрей Цуриков Тарас Михавко Александр Караваев Виталий Бойко Иван Нестеренко
