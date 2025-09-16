Та же песня. Нападающий Ромы попал в лазарет перед римским дерби

31-летний аргентинский футболист Пауло Дибала пополнил лазарет римской «Ромы» после третьего тура Серии А.

Игрок прошел медицинское обследование по завершении поединка с «Торино» (0:1). Клубные врачи диагностировали у футболиста проблемы с мышцей левого бедра.

Ожидается, что Пауло понадобится 10-15 дней паузы для полной реабилитации.

Дибала уже в 18-й раз выбыл из состава «волков» из-за травмы: согласно статистике, Пауло провел на поле только 49.8% возможного игрового времени.

Впереди «Рому» ждет принципиальный матч с «Лацио», который, вероятно, пропустит аргентинский футболист. Римское дерби состоится 21 сентября, начало в 13:30.