Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Та же песня. Нападающий Ромы попал в лазарет перед римским дерби
Италия
16 сентября 2025, 09:59 | Обновлено 16 сентября 2025, 10:19
726
0

Та же песня. Нападающий Ромы попал в лазарет перед римским дерби

Врачи сообщили о травме Пауло Дибалы

16 сентября 2025, 09:59 | Обновлено 16 сентября 2025, 10:19
726
0
Та же песня. Нападающий Ромы попал в лазарет перед римским дерби
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

31-летний аргентинский футболист Пауло Дибала пополнил лазарет римской «Ромы» после третьего тура Серии А.

Игрок прошел медицинское обследование по завершении поединка с «Торино» (0:1). Клубные врачи диагностировали у футболиста проблемы с мышцей левого бедра.

Ожидается, что Пауло понадобится 10-15 дней паузы для полной реабилитации.

Дибала уже в 18-й раз выбыл из состава «волков» из-за травмы: согласно статистике, Пауло провел на поле только 49.8% возможного игрового времени.

Впереди «Рому» ждет принципиальный матч с «Лацио», который, вероятно, пропустит аргентинский футболист. Римское дерби состоится 21 сентября, начало в 13:30.

По теме:
Коуч Эмполи дал совет Попову: «Ему еще нужно прогрессировать»
Воспитанник киевского Динамо возглавил гонку бомбардиров в Италии
Стала известна оценка Малиновского за матч с Комо
Пауло Дибала Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A травма Лацио
Андрей Витренко Источник: La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона отреагировала на гол Ваната в первом матче за испанскую команду
Футбол | 16 сентября 2025, 10:23 1
Жирона отреагировала на гол Ваната в первом матче за испанскую команду
Жирона отреагировала на гол Ваната в первом матче за испанскую команду

Форвард сборной Украины помог каталонскому клубу сыграть вничью в матче четвертого тура Ла Лиги

Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
Другие виды | 15 сентября 2025, 18:55 1
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ

Количество сенсаций на этом чемпионате мира зашкаливает

Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Футбол | 16.09.2025, 07:34
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 16.09.2025, 09:00
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
ВИВЧАРЕНКО: «Сыграло качество газона. Динамовцы привыкли, что поле полито»
Футбол | 16.09.2025, 04:17
ВИВЧАРЕНКО: «Сыграло качество газона. Динамовцы привыкли, что поле полито»
ВИВЧАРЕНКО: «Сыграло качество газона. Динамовцы привыкли, что поле полито»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
14.09.2025, 09:34 10
Футбол
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
14.09.2025, 21:07 23
Футбол
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
14.09.2025, 08:42 22
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
15.09.2025, 06:14 1
Бокс
ЧМ по волейболу. Украина разгромно проиграла матч жизни
ЧМ по волейболу. Украина разгромно проиграла матч жизни
14.09.2025, 10:42 24
Волейбол
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
14.09.2025, 21:20 8
Футбол
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
14.09.2025, 10:16 2
Бокс
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
14.09.2025, 08:50 48
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем