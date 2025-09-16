Стена шпор. Викарио – лучший в сезоне АПЛ по количеству сейвов
А кто лидирует среди всех вратарей топ-5 европейских чемпионатов?
Завершился очередной тур АПЛ. После четырех сыгранных матчей лидером среди голкиперов по количеству отраженных ударов является Гульельмо Викарио из «Тоттенхэма», в активе которого 17 сейвов.
Голкиперы АПЛ по количеству сейвов в сезоне 2025/26
- 17 – Гульельмо Викарио (Тоттенхэм)
- 13 – Бернд Лено (Фулхэм)
- 13 – Робин Рофс (Сандерленд)
- 12 – Матс Селс (Ноттингем Форест)
- 12 – Мартин Дубравка (Бернли)
Среди голкиперов топ-5 европейских чемпионатов Викарио уступает по количеству сейвов только Арону Эсканделю из «Овьедо» (22) и Эрве Коффи из «Анже» (19).
Вратари топ-5 европейских чемпионатов по количеству сейвов в сезоне 2025/26
- 22 – Арон Эскандель (Овьедо)
- 19 – Эрве Коффи (Анже)
- 17 – Энтони Лопес (Нант)
- 17 – Гульельмо Викарио (Тоттенхэм)
- 16 – Эван Диуф (Ницца)
New season, Same Vicario stopping shots and topping the Premier League's saves and clean sheets charts despite Spurs conceding top 3 most shots in the Premier League pic.twitter.com/Omq4s9f4uF— EchoStats (@echo9stats) September 15, 2025
