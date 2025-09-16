Стена шпор. Викарио – лучший в сезоне АПЛ по количеству сейвов

Завершился очередной тур АПЛ. После четырех сыгранных матчей лидером среди голкиперов по количеству отраженных ударов является Гульельмо Викарио из «Тоттенхэма», в активе которого 17 сейвов.

Голкиперы АПЛ по количеству сейвов в сезоне 2025/26

17 – Гульельмо Викарио (Тоттенхэм)

13 – Бернд Лено (Фулхэм)

13 – Робин Рофс (Сандерленд)

12 – Матс Селс (Ноттингем Форест)

12 – Мартин Дубравка (Бернли)

Среди голкиперов топ-5 европейских чемпионатов Викарио уступает по количеству сейвов только Арону Эсканделю из «Овьедо» (22) и Эрве Коффи из «Анже» (19).

Вратари топ-5 европейских чемпионатов по количеству сейвов в сезоне 2025/26

22 – Арон Эскандель (Овьедо)

19 – Эрве Коффи (Анже)

17 – Энтони Лопес (Нант)

17 – Гульельмо Викарио (Тоттенхэм)

16 – Эван Диуф (Ницца)