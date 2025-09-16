Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стена шпор. Викарио – лучший в сезоне АПЛ по количеству сейвов
Англия
Стена шпор. Викарио – лучший в сезоне АПЛ по количеству сейвов

А кто лидирует среди всех вратарей топ-5 европейских чемпионатов?

Стена шпор. Викарио – лучший в сезоне АПЛ по количеству сейвов
Getty Images/Global Images Ukraine. Гульельмо Викарио

Завершился очередной тур АПЛ. После четырех сыгранных матчей лидером среди голкиперов по количеству отраженных ударов является Гульельмо Викарио из «Тоттенхэма», в активе которого 17 сейвов.

Голкиперы АПЛ по количеству сейвов в сезоне 2025/26

  • 17 – Гульельмо Викарио (Тоттенхэм)
  • 13 – Бернд Лено (Фулхэм)
  • 13 – Робин Рофс (Сандерленд)
  • 12 – Матс Селс (Ноттингем Форест)
  • 12 – Мартин Дубравка (Бернли)

Среди голкиперов топ-5 европейских чемпионатов Викарио уступает по количеству сейвов только Арону Эсканделю из «Овьедо» (22) и Эрве Коффи из «Анже» (19).

Вратари топ-5 европейских чемпионатов по количеству сейвов в сезоне 2025/26

  • 22 – Арон Эскандель (Овьедо)
  • 19 – Эрве Коффи (Анже)
  • 17 – Энтони Лопес (Нант)
  • 17 – Гульельмо Викарио (Тоттенхэм)
  • 16 – Эван Диуф (Ницца)
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Гульельмо Викарио статистика Тоттенхэм
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
