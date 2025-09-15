ФОТО. Эрлинг Холанд эпично затроллил Манчестер Юнайтед после дерби

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд опубликовал троллинг-пост на своей странице в Instagram после разгрома «МЮ».

Норвежский форвард отметился дублем в уверенной победе «горожан» в дерби Манчестера со счетом 3:0.

После матча Холанд опубликовал фото со свежим стейком, что многие болельщики восприняли как однозначный намек:

«Cooking United», – это один из самых залайканных комментариев под публикацией, что буквально означает «Поджарил Юнайтед».