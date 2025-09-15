Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Эрлинг Холанд эпично затроллил Манчестер Юнайтед после дерби
15 сентября 2025, 23:39
ФОТО. Эрлинг Холанд эпично затроллил Манчестер Юнайтед после дерби

Эрлинг Холанд – мастер троллинга

ФОТО. Эрлинг Холанд эпично затроллил Манчестер Юнайтед после дерби
Instagram. Эрлинг Холанд

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд опубликовал троллинг-пост на своей странице в Instagram после разгрома «МЮ».

Норвежский форвард отметился дублем в уверенной победе «горожан» в дерби Манчестера со счетом 3:0.

После матча Холанд опубликовал фото со свежим стейком, что многие болельщики восприняли как однозначный намек:

«Cooking United», – это один из самых залайканных комментариев под публикацией, что буквально означает «Поджарил Юнайтед».

