ФОТО. Эрлинг Холанд эпично затроллил Манчестер Юнайтед после дерби
Эрлинг Холанд – мастер троллинга
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд опубликовал троллинг-пост на своей странице в Instagram после разгрома «МЮ».
Норвежский форвард отметился дублем в уверенной победе «горожан» в дерби Манчестера со счетом 3:0.
После матча Холанд опубликовал фото со свежим стейком, что многие болельщики восприняли как однозначный намек:
«Cooking United», – это один из самых залайканных комментариев под публикацией, что буквально означает «Поджарил Юнайтед».
