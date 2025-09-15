Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дубль против МЮ стал для Холанда 22-м в АПЛ. Статистика норвежца
Англия
15 сентября 2025, 15:26 | Обновлено 15 сентября 2025, 15:41
71
1

Эрлинг также стал рекордсменом по количеству дублей в манчестерском дерби

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил дубль, который стал для него 22-м в Премьер-лиге.

14 сентября состоялась игра 4-го тура чемпионата Англии между командами «Ман Сити» и «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0.

В целом этот дубль стал 45-м для Эрлинга в топ-5 лиг Европы (22 – АПЛ, 23 – Бундеслига).

Также Холанд стал рекордсменом по количеству дублей в манчестерском дерби – 3. Норвежец обошел по этому показателю Фила Фодена, Серхио Агуэро, Эдина Джеко и Эрика Кантона – по 2 у каждого.

На клубном уровне в АПЛ Эрлинг провел 101 матч, забил 90 голов и отдал 17 результативных передач.

Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу статистика Манчестер Сити Английская Премьер-лига Эрлинг Холанд Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед Фил Фоден Серхио Агуэро Эдин Джеко Эрик Кантона
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Enthiran
Пора ему в ОАЭ. Надоел всем.
0
