Дубль против МЮ стал для Холанда 22-м в АПЛ. Статистика норвежца
Эрлинг также стал рекордсменом по количеству дублей в манчестерском дерби
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил дубль, который стал для него 22-м в Премьер-лиге.
14 сентября состоялась игра 4-го тура чемпионата Англии между командами «Ман Сити» и «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0.
В целом этот дубль стал 45-м для Эрлинга в топ-5 лиг Европы (22 – АПЛ, 23 – Бундеслига).
Также Холанд стал рекордсменом по количеству дублей в манчестерском дерби – 3. Норвежец обошел по этому показателю Фила Фодена, Серхио Агуэро, Эдина Джеко и Эрика Кантона – по 2 у каждого.
На клубном уровне в АПЛ Эрлинг провел 101 матч, забил 90 голов и отдал 17 результативных передач.
