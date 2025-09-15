Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хаби Алонсо выбрал вратаря на первый матч Лиги чемпионов 2025/26
Лига чемпионов
15 сентября 2025, 21:52 |
862
1

Хаби Алонсо выбрал вратаря на первый матч Лиги чемпионов 2025/26

Ворота «бланкос» будет защищать Тибо Куртуа

15 сентября 2025, 21:52 |
862
1
Хаби Алонсо выбрал вратаря на первый матч Лиги чемпионов 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Во вторник, 16 сентября, состоится матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Марселем».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде.

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Наставник «Реала» Хаби Алонсо решил доверить место в воротах «бланкос» на этот матч Тибо Куртуа, оставив Андрея Лунина в запасе.

По сравнению с прошлым матчем Алонсо планирует выпустить также Александера-Арнольда вместо Карвахаля, Вальверде вместо Себальоса и Мастантуоно вместо Диаса.

По теме:
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал Мадрид – Марсель
Прогнозы на 1-й тур Лиги чемпионов 2025/26
Бенфика – Карабах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марсель Реал Мадрид Андрей Лунин Лига чемпионов Хаби Алонсо Тибо Куртуа
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: клуб из Львова готовит первую отставку тренера в сезоне УПЛ
Футбол | 15 сентября 2025, 00:09 1
Источник: клуб из Львова готовит первую отставку тренера в сезоне УПЛ
Источник: клуб из Львова готовит первую отставку тренера в сезоне УПЛ

Владислав Лупашко может покинуть львовские «Карпаты»

Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Бокс | 15 сентября 2025, 07:05 2
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика

Американец считает себя номером один рейтинга P4P

Реал подписал контракт со звездным голкипером
Футбол | 15.09.2025, 01:36
Реал подписал контракт со звездным голкипером
Реал подписал контракт со звездным голкипером
Вернидуб назвал единственное условие, при котором вернется к работе
Футбол | 15.09.2025, 18:37
Вернидуб назвал единственное условие, при котором вернется к работе
Вернидуб назвал единственное условие, при котором вернется к работе
Бенфика – Карабах. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 15.09.2025, 21:07
Бенфика – Карабах. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Бенфика – Карабах. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lulinnha
Это был наверное "ОЧЕНЬ" трудный выбор...
Ответить
0
Популярные новости
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
14.09.2025, 21:07 23
Футбол
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
15.09.2025, 07:36 2
Футбол
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
14.09.2025, 21:20 8
Футбол
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
14.09.2025, 08:42 19
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
13.09.2025, 19:54 20
Футбол
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
14.09.2025, 15:18 25
Футбол
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
14.09.2025, 08:50 48
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем