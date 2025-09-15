Хаби Алонсо выбрал вратаря на первый матч Лиги чемпионов 2025/26
Ворота «бланкос» будет защищать Тибо Куртуа
Во вторник, 16 сентября, состоится матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Марселем».
Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде.
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Наставник «Реала» Хаби Алонсо решил доверить место в воротах «бланкос» на этот матч Тибо Куртуа, оставив Андрея Лунина в запасе.
По сравнению с прошлым матчем Алонсо планирует выпустить также Александера-Арнольда вместо Карвахаля, Вальверде вместо Себальоса и Мастантуоно вместо Диаса.
