Шапаренко без слов отреагировал на дебютный гол Ваната за Жирону

Украинский форвард Владислав Ванат отметился дебютным голом за испанскую Жирону, поразив ворота Сельты (1:1) в матче четвертого тура испанской Ла Лиги.

После игры Ванат на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал памятные фото с матча, подписав сообщение «Разом» и тегнув аккаунт клуба. В комментариях друзья и болельщики горячо приветствовали Владислава с голевым дебютом.

«💪🏻👏🏻», – лаконично отреагировал на гол Владислава один из лидеров киевского «Динамо» Николай Шапаренко.

