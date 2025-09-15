Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шапаренко без слов отреагировал на дебютный гол Ваната за Жирону
Украина. Премьер лига
15 сентября 2025, 18:52 |
1595
1

Шапаренко без слов отреагировал на дебютный гол Ваната за Жирону

Николай написал комментарий под постом Владислава в Instagram

15 сентября 2025, 18:52 |
1595
1
Шапаренко без слов отреагировал на дебютный гол Ваната за Жирону
Instagram.

Украинский форвард Владислав Ванат отметился дебютным голом за испанскую Жирону, поразив ворота Сельты (1:1) в матче четвертого тура испанской Ла Лиги.

После игры Ванат на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал памятные фото с матча, подписав сообщение «Разом» и тегнув аккаунт клуба. В комментариях друзья и болельщики горячо приветствовали Владислава с голевым дебютом.

«💪🏻👏🏻», – лаконично отреагировал на гол Владислава один из лидеров киевского «Динамо» Николай Шапаренко.

Ранее стала известна оценка Владислава Ваната за первый матч в составе испанской Жироны.

По теме:
Последняя игра Барселоны вошла в топ крупнейших побед Ла Лиги с 2016/17
Иван ФЕДЫК: «Не забить пенальти может каждый»
Вернидуб назвал единственное условие, при котором вернется к работе
Динамо Киев Сельта Жирона чемпионат Украины по футболу чемпионат Испании по футболу Украинская Премьер-лига Ла Лига Сельта - Жирона Николай Шапаренко
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Футбол | 15 сентября 2025, 06:23 27
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера

С 12 по 14 сентября состоялись матчи 5-го тура Украинской Премьер-лиги

Реал подписал контракт со звездным голкипером
Футбол | 15 сентября 2025, 01:36 0
Реал подписал контракт со звездным голкипером
Реал подписал контракт со звездным голкипером

Соглашение с Тибо Куртуа заключено до 2027 года

Комо – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 15.09.2025, 19:17
Комо – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Комо – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Бокс | 15.09.2025, 07:05
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
Другие виды | 15.09.2025, 16:51
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MIRRA
навіть латинськими літерами, малорос е6аний себе все рівно проявить... все ДК таке, але гонять на кротів... В силу низького інтелектуального рівня, тупа би9лота не розуміє що є публічною особою української команди... а ще на румуна бочку котять, там своїх доморщених ждунів вистачає.
Ответить
-1
Популярные новости
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
13.09.2025, 20:48 11
Футбол
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
14.09.2025, 08:50 48
Бокс
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
14.09.2025, 10:16 1
Бокс
ВИДЕО. Любимец Усика снова стал абсолютом, Джошуа жалеет о боях
ВИДЕО. Любимец Усика снова стал абсолютом, Джошуа жалеет о боях
14.09.2025, 12:19
Бокс
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
14.09.2025, 08:42 19
Футбол
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
14.09.2025, 15:18 25
Футбол
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
14.09.2025, 21:07 23
Футбол
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
14.09.2025, 08:10 53
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем