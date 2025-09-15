Шапаренко без слов отреагировал на дебютный гол Ваната за Жирону
Николай написал комментарий под постом Владислава в Instagram
Украинский форвард Владислав Ванат отметился дебютным голом за испанскую Жирону, поразив ворота Сельты (1:1) в матче четвертого тура испанской Ла Лиги.
После игры Ванат на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал памятные фото с матча, подписав сообщение «Разом» и тегнув аккаунт клуба. В комментариях друзья и болельщики горячо приветствовали Владислава с голевым дебютом.
«💪🏻👏🏻», – лаконично отреагировал на гол Владислава один из лидеров киевского «Динамо» Николай Шапаренко.
Ранее стала известна оценка Владислава Ваната за первый матч в составе испанской Жироны.
