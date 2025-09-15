Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бражко одним словом отреагировал на дебютный гол Ваната за Жирону
Украина. Премьер лига
15 сентября 2025, 10:59 |
478
0

Бражко одним словом отреагировал на дебютный гол Ваната за Жирону

Владимир был достаточно лаконичным

15 сентября 2025, 10:59 |
478
0
Бражко одним словом отреагировал на дебютный гол Ваната за Жирону
Instagram. Ванат и Бражко

Украинский форвард Владислав Ванат отметился дебютным голом за испанскую Жирону, поразив ворота Сельты (1:1) в матче четвертого тура испанской Ла Лиги.

После игры Ванат на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал памятные фото с матча, подписав сообщение «Разом» и тегнув аккаунт клуба. В комментариях друзья и болельщики горячо приветствовали Владислава с голевым дебютом.

«Vamos ☄️🔥», – лаконично отреагировал на гол Владислава один из лидеров киевского «Динамо» Владимир Бражко.

Ранее стала известна оценка Владислава Ваната за первый матч в составе испанской Жироны.

По теме:
ЮКСА – Ингулец – 0:0. Когда мяч не идет в ворота. Видеообзор матча
Ворскла – Агробизнес – 0:0. Оборона сильнее атаки. Видеообзор матча
Звезда Шахтера подколол Ваната после дебютного гола форварда за Жирону
Сельта Жирона чемпионат Украины по футболу чемпионат Испании по футболу Украинская Премьер-лига Ла Лига Сельта - Жирона Владимир Бражко Динамо Киев
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
Футбол | 14 сентября 2025, 15:18 24
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону

Владислав качественно пробил в дальний угол

4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
Футбол | 14 сентября 2025, 11:37 28
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике

Новые подробности по допинговому делу украинского вингера Челси

«Я не собирался этого делать». Гасперини поставил ультиматум Довбику
Футбол | 15.09.2025, 03:09
«Я не собирался этого делать». Гасперини поставил ультиматум Довбику
«Я не собирался этого делать». Гасперини поставил ультиматум Довбику
Сельта – Жирона – 1:1. Как забил Ванат. Видео голов и обзор матча
Футбол | 14.09.2025, 17:31
Сельта – Жирона – 1:1. Как забил Ванат. Видео голов и обзор матча
Сельта – Жирона – 1:1. Как забил Ванат. Видео голов и обзор матча
Игрок Динамо объяснил, почему бело-синие упустили победу в матче с Оболонью
Футбол | 15.09.2025, 08:46
Игрок Динамо объяснил, почему бело-синие упустили победу в матче с Оболонью
Игрок Динамо объяснил, почему бело-синие упустили победу в матче с Оболонью
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
14.09.2025, 08:42 19
Футбол
ЧМ по волейболу. Украина разгромно проиграла матч жизни
ЧМ по волейболу. Украина разгромно проиграла матч жизни
14.09.2025, 10:42 24
Волейбол
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
13.09.2025, 08:15 1
Бокс
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
14.09.2025, 10:27 1
Бокс
ВИДЕО. Любимец Усика снова стал абсолютом, Джошуа жалеет о боях
ВИДЕО. Любимец Усика снова стал абсолютом, Джошуа жалеет о боях
14.09.2025, 12:19
Бокс
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
15.09.2025, 06:23 24
Футбол
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
13.09.2025, 18:23 23
Футбол
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
13.09.2025, 20:48 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем