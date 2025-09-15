Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Звезда Шахтера подколол Ваната после дебютного гола форварда за Жирону
Испания
15 сентября 2025, 09:59 | Обновлено 15 сентября 2025, 10:14
2861
4

Звезда Шахтера подколол Ваната после дебютного гола форварда за Жирону

Артем Бондаренко оставил комментарий в Instagram

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Украинский форвард Владислав Ванат отметился дебютным голом за испанскую Жирону, поразив ворота Сельты (1:1) в матче четвертого тура испанской Ла Лиги.

После игры Ванат на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал памятные фото с матча, подписав сообщение «Разом» и тенув аккаунт клуба. В комментариях друзья и болельщики горячо приветствовали Владислава с голевым дебютом.

«Уже через 22 можно перепродавать», – лаконично подколол форварда один из лидеров донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко.

Ранее стала известна оценка Владислава Ваната за первый матч в составе испанской Жироны.

Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Перець
Зірка Шахтаря 
Ответить
+4
Dynamo1927
Турция твой уровень или рядом с Матвиенко в золотой клетке шахты
Ответить
0
бумбокс
Не заздри,тебе Туреччина чекає за 8 млн !
Ответить
0
Vbolivalnyk-Peter
Бондаренко - молодець, ріспект йому - в навіть в соцмережах Ванату пише українською, адже зазвичай вони (спортсмени) в переважній більшості кашляють між собою псячою мовою... Видно таки на 4 рік війни щось починає в головах прокидатися....
Ответить
-5
