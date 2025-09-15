Звезда Шахтера подколол Ваната после дебютного гола форварда за Жирону

Украинский форвард Владислав Ванат отметился дебютным голом за испанскую Жирону, поразив ворота Сельты (1:1) в матче четвертого тура испанской Ла Лиги.

После игры Ванат на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал памятные фото с матча, подписав сообщение «Разом» и тенув аккаунт клуба. В комментариях друзья и болельщики горячо приветствовали Владислава с голевым дебютом.

«Уже через 22 можно перепродавать», – лаконично подколол форварда один из лидеров донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко.

Ранее стала известна оценка Владислава Ваната за первый матч в составе испанской Жироны.