Эвертон получил предложение о трансфере Миколенко от топового клуба

Защитник сборной Украины и английского «Эвертона» Виталий Миколенко мог покинуть клуб прошлым летом.

По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, к Миколенко прошлым летом большой интерес проявлял топовый клуб Итальянской Серии А «Интер». От нерадзурри был даже прямой контакт с «ирисками», однако ливерпульцы в итоге отказались продавать украинского фулбека и решили сохранить его в команде.

В прошлом сезоне Миколенко провел 37 матчей, забил один гол и сделал три ассиста. Миколенко пропустил два последних матча сборной Украины из-за травмы.