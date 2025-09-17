Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Эвертон получил предложение о трансфере Миколенко от топового клуба
Англия
17 сентября 2025, 00:02
Эвертон получил предложение о трансфере Миколенко от топового клуба

Виталий привлек внимание «Интера»

Эвертон получил предложение о трансфере Миколенко от топового клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник сборной Украины и английского «Эвертона» Виталий Миколенко мог покинуть клуб прошлым летом.

По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, к Миколенко прошлым летом большой интерес проявлял топовый клуб Итальянской Серии А «Интер». От нерадзурри был даже прямой контакт с «ирисками», однако ливерпульцы в итоге отказались продавать украинского фулбека и решили сохранить его в команде.

В прошлом сезоне Миколенко провел 37 матчей, забил один гол и сделал три ассиста. Миколенко пропустил два последних матча сборной Украины из-за травмы.

Эвертон трансферы Интер Милан Виталий Миколенко трансферы АПЛ трансферы Серии A Игорь Цыганык
Дмитрий Олейник Источник: Циганик LIVE
