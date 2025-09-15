13.09.2025 13:00 – FT 0 : 1
Украина. Вторая лига15 сентября 2025, 15:17 |
17
0
Пенуэл – Левый Берег-2 – 0:1. Дебютант пока без побед. Видео гола и обзор
Новичок Второй лиги «Пенуэл» пока не выигрывал
15 сентября 2025, 15:17 |
17
0
Во Второй лиге прошли поединки восьмого тура. «Левый Берег-2» на выезде обыграл «Пенуэл».
«Пенуэл» пока не знает радости побед. А вот «Левый Берег-2» добыл уже четвертую викторию в чемпионате.
Судьбу поединка решил один забитый мяч. Гол Романа Гереша на 18-й минуте принес «Левому берегу-2» три очка.
Вторая лига. 8-й тур, 13 сентября
Пенуэл – Левый Берег-2 – 0:1
Гол: Гереш, 18
События матча
18’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Гереш (Левый Берег-2).
