Пенуэл – Левый Берег-2 – 0:1. Дебютант пока без побед. Видео гола и обзор

Вторая лига
Пенуэл
13.09.2025 13:00 – FT 0 : 1
Левый Берег-2
Украина. Вторая лига
15 сентября 2025, 15:17 |
Новичок Второй лиги «Пенуэл» пока не выигрывал

ФК Левый Берег

Во Второй лиге прошли поединки восьмого тура. «Левый Берег-2» на выезде обыграл «Пенуэл».

«Пенуэл» пока не знает радости побед. А вот «Левый Берег-2» добыл уже четвертую викторию в чемпионате.

Судьбу поединка решил один забитый мяч. Гол Романа Гереша на 18-й минуте принес «Левому берегу-2» три очка.

Вторая лига. 8-й тур, 13 сентября

Пенуэл – Левый Берег-2 – 0:1

Гол: Гереш, 18

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

18’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Гереш (Левый Берег-2).
