Пенуэл – Левый Берег-2 – 0:1. Дебютант пока без побед. Видео гола и обзор

Во Второй лиге прошли поединки восьмого тура. «Левый Берег-2» на выезде обыграл «Пенуэл».

«Пенуэл» пока не знает радости побед. А вот «Левый Берег-2» добыл уже четвертую викторию в чемпионате.

Судьбу поединка решил один забитый мяч. Гол Романа Гереша на 18-й минуте принес «Левому берегу-2» три очка.

Вторая лига. 8-й тур, 13 сентября

Пенуэл – Левый Берег-2 – 0:1

Гол: Гереш, 18

