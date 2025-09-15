Тростянец – Диназ – 4:1. Новый лидер. Видео голов и обзор матча
«Диназ» забил первым, но затем пропустил четыре мяча
Во Второй лиге состоялись поединки восьмого тура. «Тростянец» одержал уверенную победу в матче с «Диназом».
«Диназ» открыл счет в конце первого тайма. На 44-й минуте отличился Артур Бобита.
После перерыва забивал уже «Тростянец». Хозяева отправили в ворота «Диназа» четыре мяча.
Благодаря этой победе и осечкам конкурентов «Тростянец» возглавил турнирную таблицу группы Б. «Диназ» остается единственной командой Второй лиги, которая не набрала ни одного очка.
Вторая лига. 8-й тур, 13 сентября
Тростянец – Диназ – 4:1
Голы: Мазур, 51, 85, Тишининов, 53, Чеглов, 76 – Бобита, 44
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
