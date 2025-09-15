Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тростянец – Диназ – 4:1. Новый лидер. Видео голов и обзор матча
Вторая лига
Тростянец
13.09.2025 11:30 – FT 4 : 1
Диназ
Украина. Вторая лига
15 сентября 2025, 14:43 |
78
0

«Диназ» забил первым, но затем пропустил четыре мяча

ФК Тростянец

Во Второй лиге состоялись поединки восьмого тура. «Тростянец» одержал уверенную победу в матче с «Диназом».

«Диназ» открыл счет в конце первого тайма. На 44-й минуте отличился Артур Бобита.

После перерыва забивал уже «Тростянец». Хозяева отправили в ворота «Диназа» четыре мяча.

Благодаря этой победе и осечкам конкурентов «Тростянец» возглавил турнирную таблицу группы Б. «Диназ» остается единственной командой Второй лиги, которая не набрала ни одного очка.

Вторая лига. 8-й тур, 13 сентября

Тростянец – Диназ – 4:1

Голы: Мазур, 51, 85, Тишининов, 53, Чеглов, 76 – Бобита, 44

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Мазур (Тростянец).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Чеглов (Тростянец).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Тышининов (Тростянец).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Мазур (Тростянец).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Бобита (Диназ).
По теме:
Пенуэл – Левый Берег-2 – 0:1. Дебютант пока без побед. Видео гола и обзор
Хачериди пояснил, почему подписал контракт с Черноморцем
Горняк-Спорт – Колос-2 – 1:1. Осечка лидера. Видео голов и обзор
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины видео голов и обзор Тростянец Диназ Вышгород
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
