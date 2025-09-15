Тростянец – Диназ – 4:1. Новый лидер. Видео голов и обзор матча

Во Второй лиге состоялись поединки восьмого тура. «Тростянец» одержал уверенную победу в матче с «Диназом».

«Диназ» открыл счет в конце первого тайма. На 44-й минуте отличился Артур Бобита.

После перерыва забивал уже «Тростянец». Хозяева отправили в ворота «Диназа» четыре мяча.

Благодаря этой победе и осечкам конкурентов «Тростянец» возглавил турнирную таблицу группы Б. «Диназ» остается единственной командой Второй лиги, которая не набрала ни одного очка.

Вторая лига. 8-й тур, 13 сентября

Тростянец – Диназ – 4:1

Голы: Мазур, 51, 85, Тишининов, 53, Чеглов, 76 – Бобита, 44

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча