Нуну Эшпириту Санту может возглавить клуб из Лондона

Португальский специалист Нуну Эшпириту Санту может возглавить «Вест Хэм». Об этом сообщает Алан Никсон.

По информации источника, 51-летний коуч, который был уволен из «Ноттингем Форест», может заменить Грэма Поттера у руля «молотобойцев». Владелец «Вест Хэма» Дэвид Салливан уже ранее был заинтересован в назначении Нуну на пост тренера команды.

После 4 сыгранных матчей в рамках Английской Премьер-лиги «Вест Хэм» добыл 1 победу и 3 раза проиграл. С 3 баллами подопечные Грэма Поттера занимают 18-е место турнирной таблицы.

Ранее «Вест Хэм» разгромно уступил «Тоттенхэму».