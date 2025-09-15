Нуну Эшпириту Санту может возглавить клуб из Лондона
Португальский специалист может стать главным тренером «Вест Хэма»
Португальский специалист Нуну Эшпириту Санту может возглавить «Вест Хэм». Об этом сообщает Алан Никсон.
По информации источника, 51-летний коуч, который был уволен из «Ноттингем Форест», может заменить Грэма Поттера у руля «молотобойцев». Владелец «Вест Хэма» Дэвид Салливан уже ранее был заинтересован в назначении Нуну на пост тренера команды.
После 4 сыгранных матчей в рамках Английской Премьер-лиги «Вест Хэм» добыл 1 победу и 3 раза проиграл. С 3 баллами подопечные Грэма Поттера занимают 18-е место турнирной таблицы.
Ранее «Вест Хэм» разгромно уступил «Тоттенхэму».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр нашел причины неудачи в матче с «Оболонью»
Американец считает себя номером один рейтинга P4P