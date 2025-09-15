Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Играли неплохо и имели большое преимущество»

В матче шестого тура Первой лиги «Виктория» на выезде со счетом 1:2 уступила тернопольской «Ниве». Результат поединка прокомментировал главный тренер «Виктории» Анатолий Бессмертный.

«Я считаю, что мы сегодня играли довольно неплохо и имели большое преимущество, но не воспользовались им. Чего не хватило команде, чтобы сравнять счет или вырвать победу? Не хватило забитых голов с нашей стороны, хотя моменты были, подходов к воротам было очень много, но мы тем не воспользовались, так что здесь сделаешь. Не убиваешь ты, забивают тебе», – сказал Анатолий Бессмертный.