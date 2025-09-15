Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Андрусв АРАУХО: «Мы должны стать сильнее»
Украина. Премьер лига
15 сентября 2025, 22:55 |
Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал поражение от «Полесья»

ФК Кривбасс. Андрусв Араухо

Венесуэльский полузащитник «Кривбасса» Андрусв Араухо прокомментировал поражение от житомирского «Полесья» (0:1) в матче 5-го тура УПЛ.

– Андрусв, сегодня была напряженная игра. Команда показала настоящий боевой дух с первых секунд. Чего, по вашему мнению, не хватило для лучшей реализации моментов?

– Да, это был очень тяжелый матч против сложного соперника. Местами мы контролировали игру, имели классные моменты, но, к сожалению, не смогли их реализовать. Это футбол. Мы продолжаем расти, совершенствоваться и двигаться дальше, ведь впереди важные поединки.

– Играл ли соперник в тот футбол, который вы ожидали?

– Мы, конечно, хотели победить дома, но в этот раз не получилось. Однако не останавливаемся – продолжаем совершенствоваться как команда. Как я уже говорил, в футболе всякое случается. Мы должны стать сильнее, перевернуть эту страницу и сконцентрироваться на сложной неделе, которая нас ждет. Будем стараться сыграть лучше и заработать необходимые три очка в следующих матчах.

– Несколько слов для болельщиков…

– Хотим поблагодарить наших болельщиков за поддержку. Продолжайте болеть за нас – команда всегда будет выкладываться на полную: и дома, и на выезде. Мы ежедневно работаем, совершенствуемся и боремся за наши цели. Ваша поддержка – очень важна для нас. Мы всегда с вами.

– Впереди три выездных матча подряд. Хватит ли у команды сил выдержать такое давление?

– Мы будем стараться улучшить свою игру. Тренерский штаб, главный тренер, тренер по физической подготовке – все знают, как правильно подготовить команду. Я не могу дать точный ответ, но уверяю: мы, игроки, будем готовы на все сто процентов к каждому матчу. «Кривбасс» – это мы!

