Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
Ракицкий назвал условие, при котором будет вынужден завершить карьеру

Ярослав пока не думает о завершении карьеры

Ракицкий назвал условие, при котором будет вынужден завершить карьеру
ФК Черноморец. Ярослав Ракицкий

Бывший защитник национальной сборной Украины Ярослав Ракицкий, ныне выступающий за одесский Черноморец в Первой лиге, рассказал, когда планирует завершить профессиональную карьеру.

«Когда я приехал в Черноморец, я почувствовал себя, честно скажу, футболистом – то, что я нужен. Как-то так. В Шахтере я нужен – не нужен – такое было. Ну, так оно и есть. А здесь я нужен. И у меня мотивация. Я чувствую себя не на 36, а на 26. Пока мои колени не выйдут из чата, буду бегать», – рассказал Ярослав.

Всего за Черноморец Ярослав отыграл 16 матчей во всех официальных турнирах: один гол, две результативные передачи. Transfermarkt оценивает Ракицкого в 300 тысяч евро.

Ярослав Ракицкий завершение карьеры Черноморец Одесса Первая лига Украины
Олег Вахоцкий Источник: Трендец
