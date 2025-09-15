«Нам это было нужно». Холанд – о разгроме Ман Юнайтед в дерби
Эрлинг положил два мяча в ворота «дьяволов»
Норвежский нападающий Эрлинг Холанд «Манчестер Сити» высказался о поединке с принципиальным соперником, клубом «Манчестер Юнайтед», в четвертом туре Английской лиги.
Форвард приложил свою руку к победе «горожан» над «дьяволами». Норвежец оформил дубль в манчестерском дерби, а его команда победила со счетом 3:0.
«Нам это было нужно. Всегда хочется выиграть дерби, но сегодня чувствовалась какая-то особая атмосфера, и я очень рад и счастлив, что нам удалось сделать это вместе.
Приятно выигрывать матчи, но нужно продолжать работать. Сегодня мы очень счастливы», – сказал Холанд.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вратарь не собирается покидать Париж
Идея заключается в трансфере в «Реал» Мадрид