«Нам это было нужно». Холанд – о разгроме Ман Юнайтед в дерби

Норвежский нападающий Эрлинг Холанд «Манчестер Сити» высказался о поединке с принципиальным соперником, клубом «Манчестер Юнайтед», в четвертом туре Английской лиги.

Форвард приложил свою руку к победе «горожан» над «дьяволами». Норвежец оформил дубль в манчестерском дерби, а его команда победила со счетом 3:0.

«Нам это было нужно. Всегда хочется выиграть дерби, но сегодня чувствовалась какая-то особая атмосфера, и я очень рад и счастлив, что нам удалось сделать это вместе.

Приятно выигрывать матчи, но нужно продолжать работать. Сегодня мы очень счастливы», – сказал Холанд.