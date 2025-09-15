Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
«Нам это было нужно». Холанд – о разгроме Ман Юнайтед в дерби

Эрлинг положил два мяча в ворота «дьяволов»

«Нам это было нужно». Холанд – о разгроме Ман Юнайтед в дерби
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Норвежский нападающий Эрлинг Холанд «Манчестер Сити» высказался о поединке с принципиальным соперником, клубом «Манчестер Юнайтед», в четвертом туре Английской лиги.

Форвард приложил свою руку к победе «горожан» над «дьяволами». Норвежец оформил дубль в манчестерском дерби, а его команда победила со счетом 3:0.

«Нам это было нужно. Всегда хочется выиграть дерби, но сегодня чувствовалась какая-то особая атмосфера, и я очень рад и счастлив, что нам удалось сделать это вместе.

Приятно выигрывать матчи, но нужно продолжать работать. Сегодня мы очень счастливы», – сказал Холанд.

По теме:
Пеп ГВАРДИОЛА: «Он никогда нас не разочаровывает»
Рубен АМОРИМ: «Мы до сих пор строим команду, а уже нужно выигрывать»
Фоден забил 7 голов в последних 7 манчестерских дерби. Кто забивал больше?
Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед Эрлинг Холанд
Андрей Витренко Источник: ФК Манчестер Сити
Victor673256ua
Розгромити принципового суперника завжди приємно)
