Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Фермин Лопес вывел Барселону вперед в матче с Валенсией
Испания
14 сентября 2025, 22:43 | Обновлено 14 сентября 2025, 22:52
23
0

ВИДЕО. Фермин Лопес вывел Барселону вперед в матче с Валенсией

Испанский полузащитник открыл счет на 29-й минуте встречи

14 сентября 2025, 22:43 | Обновлено 14 сентября 2025, 22:52
23
0
ВИДЕО. Фермин Лопес вывел Барселону вперед в матче с Валенсией
Getty Images/Global Images Ukraine. Фермин Лопес

В воскресенье, 14 сентября, проходит матч четвертого тура Ла Лиги между каталонской «Барселоной» и «Валенсией».

Встречу принимает стадион имени Йохана Кройфа в Барселоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

На 29-й минуте встречи счет открыл нападающий хозяев поля Фермин Лопес.

❗️ ВИДЕО. Фермин Лопес вывел Барселону веред в матче с Валенсией

По теме:
Барселона – Валенсия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Попов поразил ворота Специи в матче Серии B
Кто из нынешнего состава Барселоны забил больше всего в ворота Валенсии?
Барселона Барселона - Валенсия Валенсия Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Фермин Лопес
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
Бокс | 14 сентября 2025, 04:20 15
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса

По итогам десяти раундов судьи зафиксировали единогласную победу американского боксера

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Футбол | 14 сентября 2025, 22:23 1
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера

С 12 по 14 сентября состоялись матчи 5-го тура Украинской Премьер-лиги

Воспользовались осечками конкурентов. Колос уверенно победил Зарю
Футбол | 14.09.2025, 17:33
Воспользовались осечками конкурентов. Колос уверенно победил Зарю
Воспользовались осечками конкурентов. Колос уверенно победил Зарю
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Бокс | 14.09.2025, 08:50
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
20 спортсменов, одна медаль. Итоги ЧМ-2025 для сборной Украины
Бокс | 14.09.2025, 14:03
20 спортсменов, одна медаль. Итоги ЧМ-2025 для сборной Украины
20 спортсменов, одна медаль. Итоги ЧМ-2025 для сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
14.09.2025, 11:37 26
Футбол
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
13.09.2025, 00:14 13
Футбол
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
13.09.2025, 03:45 1
Бокс
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
13.09.2025, 00:21 1
Бокс
Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»
Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»
13.09.2025, 10:00 7
Бокс
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
13.09.2025, 00:01 1
Футбол
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
12.09.2025, 19:48 5
Футбол
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
13.09.2025, 04:02 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем