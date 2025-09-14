ВИДЕО. Фермин Лопес вывел Барселону вперед в матче с Валенсией

В воскресенье, 14 сентября, проходит матч четвертого тура Ла Лиги между каталонской «Барселоной» и «Валенсией».

Встречу принимает стадион имени Йохана Кройфа в Барселоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

На 29-й минуте встречи счет открыл нападающий хозяев поля Фермин Лопес.

❗️ ВИДЕО. Фермин Лопес вывел Барселону веред в матче с Валенсией