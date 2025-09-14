Испания14 сентября 2025, 22:43 | Обновлено 14 сентября 2025, 22:52
ВИДЕО. Фермин Лопес вывел Барселону вперед в матче с Валенсией
Испанский полузащитник открыл счет на 29-й минуте встречи
14 сентября 2025, 22:43 | Обновлено 14 сентября 2025, 22:52
В воскресенье, 14 сентября, проходит матч четвертого тура Ла Лиги между каталонской «Барселоной» и «Валенсией».
Встречу принимает стадион имени Йохана Кройфа в Барселоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7
На 29-й минуте встречи счет открыл нападающий хозяев поля Фермин Лопес.
❗️ ВИДЕО. Фермин Лопес вывел Барселону веред в матче с Валенсией
