РАКИЦКИЙ: «Не чудите. Вы уйдете – я тоже уйду, мне здесь ловить нечего»

Футболист «Черноморца» Ярослав Ракицкий рассказал, как главный тренер Александр Кучер решил проблему с долгами в одесском клубе.

«Черноморец» начал выплачивать долги благодаря Николаевичу. Если бы не он... Уффф, какие баталии он устраивает. Он для нас авторитет, для владельцев тоже. Все понимают, что такое деньги. Молодые ребята сталкиваются с задержками выплат, у каждого свои нужды — дети, школа, садик, еда», — добавляет защитник.

Он мне однажды сказал: «Если руководство не отдаст нам деньги — я в ЮКСА еду с вещами, к семье. Я ответил: «Не чудите. Вы уйдете — я тоже уйду, мне здесь ловить нечего. Я не знаю, кто пришел бы сюда вместо нас», — подытожил Ракицкий.

