Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. РАКИЦКИЙ: «Не чудите. Вы уйдете – я тоже уйду, мне здесь ловить нечего»
Украина. Премьер лига
01 октября 2025, 05:01 |
РАКИЦКИЙ: «Не чудите. Вы уйдете – я тоже уйду, мне здесь ловить нечего»

Ярослав рассказал, как Кучер решил проблему с долгами в клубе

ФК Черноморец. Ярослав Ракицкий

Футболист «Черноморца» Ярослав Ракицкий рассказал, как главный тренер Александр Кучер решил проблему с долгами в одесском клубе.

«Черноморец» начал выплачивать долги благодаря Николаевичу. Если бы не он... Уффф, какие баталии он устраивает. Он для нас авторитет, для владельцев тоже. Все понимают, что такое деньги. Молодые ребята сталкиваются с задержками выплат, у каждого свои нужды — дети, школа, садик, еда», — добавляет защитник.

Он мне однажды сказал: «Если руководство не отдаст нам деньги — я в ЮКСА еду с вещами, к семье. Я ответил: «Не чудите. Вы уйдете — я тоже уйду, мне здесь ловить нечего. Я не знаю, кто пришел бы сюда вместо нас», — подытожил Ракицкий.

Ранее Ракицкий принял решение, чем будет заниматься после завершения карьеры.

По теме:
ВИДЕО. Локомотив Киев выиграл матч-триллер у резервистов Левого Берега
ФОТО. Испанская модель приехала на матч УПЛ. Беременной
Источник: Бленуце ходит по Киеву с охраной
