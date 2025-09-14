Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Артур МИКИТИШИН: «Полесье заслужило победу»
Украина. Премьер лига
14 сентября 2025, 19:49
Артур МИКИТИШИН: «Полесье заслужило победу»

Полузащитник криворожцев – о матче против «Полесья» и поддержке болельщиков

Артур МИКИТИШИН: «Полесье заслужило победу»
ФК Кривбасс

В матче "Кривбасс" - "Полесье" (0:1) хозяева сумели использовать один из своих моментов и прервали серию неудач. После игры своими впечатлениями эксклюзивно для Sport.ua поделился полузащитник горняков Артур Микитишин.

– Прокомментируйте, пожалуйста, сегодняшнюю игру.

– Хорошая игра была. Обе команды атаковали, было много моментов. «Полесье» забило гол. На мой взгляд, сегодня кто-то должен забивать, потому что шансов было много, это сделало именно «Полесье».

– По вашему мнению, соответствует ли счет игре? Или все-таки должен быть другой результат матча?

– Это футбол: кто забивает, кто нет. Я считаю, что сегодня была равная игра, но «Полесье» забило, думаю, что они заслужили.

– Как можете оценить атмосферу на стадионе и поддержку болельщиков? Расскажите о своих эмоциях.

– Дома всегда играть приятно, многие болельщики поддерживают команду. Хочется всегда побеждать, мы стараемся, но не всегда выходит. Надеюсь, в следующей игре мы вернем сюда радость победы.

– У «Полесья» была затяжная серия поражений, у вас, напротив, побед. Как это влияет на настроение команды?

– Это футбол, мы понимаем, что сегодня мы выигрываем, а завтра проигрываем. Это нормально. Мы посмотрим на игру, проанализируем ее и надеемся, что в дальнейшем получим положительные результаты.

Игорь Лисенко, для Sport.ua

