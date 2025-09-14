Артур МИКИТИШИН: «Полесье заслужило победу»
Полузащитник криворожцев – о матче против «Полесья» и поддержке болельщиков
В матче "Кривбасс" - "Полесье" (0:1) хозяева сумели использовать один из своих моментов и прервали серию неудач. После игры своими впечатлениями эксклюзивно для Sport.ua поделился полузащитник горняков Артур Микитишин.
– Прокомментируйте, пожалуйста, сегодняшнюю игру.
– Хорошая игра была. Обе команды атаковали, было много моментов. «Полесье» забило гол. На мой взгляд, сегодня кто-то должен забивать, потому что шансов было много, это сделало именно «Полесье».
– По вашему мнению, соответствует ли счет игре? Или все-таки должен быть другой результат матча?
– Это футбол: кто забивает, кто нет. Я считаю, что сегодня была равная игра, но «Полесье» забило, думаю, что они заслужили.
– Как можете оценить атмосферу на стадионе и поддержку болельщиков? Расскажите о своих эмоциях.
– Дома всегда играть приятно, многие болельщики поддерживают команду. Хочется всегда побеждать, мы стараемся, но не всегда выходит. Надеюсь, в следующей игре мы вернем сюда радость победы.
– У «Полесья» была затяжная серия поражений, у вас, напротив, побед. Как это влияет на настроение команды?
– Это футбол, мы понимаем, что сегодня мы выигрываем, а завтра проигрываем. Это нормально. Мы посмотрим на игру, проанализируем ее и надеемся, что в дальнейшем получим положительные результаты.
Игорь Лисенко, для Sport.ua
