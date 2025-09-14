ФОТО. Разодрал кожу. Звездный игрок ПСЖ вынуждено заменен в матче Лиги 1
Хвича Кварацхелия покинул поле на 30-й минуте поединка против Ланса
14 сентября проходит матч четвертого тура Лиги 1 2025/26 между командами ПСЖ и Ланс.
Коллективы играют на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Время начала встречи – 18:15 по Киеву.
На 30-й минуте звездный грузинский вингер Хвича Кварацхелия вынужденно покинул поле из-за травмы.
На фото видно, что грузин разодрал кожу, но вряд ли это причина замены. Какое именно повреждение у Хвичи, пока что неизвестно.
ПСЖ выиграл первый тайм со счетом 1:0 благодаря голу Брэдли Баркола на 15-й минуте.
