14 сентября проходит матч четвертого тура Лиги 1 2025/26 между командами ПСЖ и Ланс.

Коллективы играют на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Время начала встречи – 18:15 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 30-й минуте звездный грузинский вингер Хвича Кварацхелия вынужденно покинул поле из-за травмы.

На фото видно, что грузин разодрал кожу, но вряд ли это причина замены. Какое именно повреждение у Хвичи, пока что неизвестно.

ПСЖ выиграл первый тайм со счетом 1:0 благодаря голу Брэдли Баркола на 15-й минуте.

ФОТО. Разодрал кожу. Звездный игрок ПСЖ вынуждено заменен в матче Лиги 1