ФОТО. Разодрал кожу. Звездный игрок ПСЖ вынуждено заменен в матче Лиги 1

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
14 сентября 2025, 19:16 | Обновлено 14 сентября 2025, 19:38
Хвича Кварацхелия покинул поле на 30-й минуте поединка против Ланса

Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

14 сентября проходит матч четвертого тура Лиги 1 2025/26 между командами ПСЖ и Ланс.

Коллективы играют на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Время начала встречи – 18:15 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 30-й минуте звездный грузинский вингер Хвича Кварацхелия вынужденно покинул поле из-за травмы.

На фото видно, что грузин разодрал кожу, но вряд ли это причина замены. Какое именно повреждение у Хвичи, пока что неизвестно.

ПСЖ выиграл первый тайм со счетом 1:0 благодаря голу Брэдли Баркола на 15-й минуте.

