15 сентября 2025, 09:21 | Обновлено 15 сентября 2025, 09:22
Ракицкий пояснил, зачем ездит на фронт: «А кому и что доказывать?»

Ярослав заявил, что поддерживает украинских военных

Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Ракицкий

Легендарный украинский защитник Ярослав Ракицкий, ныне выступающий за одесский «Черноморец», рассказал, зачем ездит на фронт.

– Многие в нашем социуме с 2014 года не воспринимали это как войну, а лишь как какой-то локальный конфликт. Ты сейчас иначе к этому относишься?

– В 2014 году пришли «освободители», «освобождать» нашу Украину. Ты видел, бл**ь, начали с Донбасса.

– Ты сейчас ездишь в Донбасс, фотографии есть.

– Да, всегда езжу – в 32-ю бригаду, в танкисты. Там комбат – мой знакомый, и еще несколько служащих там людей. Я с ними прихожу, у них сплю, хожу на Командно-наблюдательном пункте (КСП). Когда «Живчик» начинает свои бои в 5 утра – я с ним хожу. Бывают моменты, когда нужно куда-нибудь уехать. Он мне показывает, где они будут – дальнейшие точки, где что-то будут делать.

Ездим к ребятам, мне это нравится. Я с этими ребятами уже давно, они мне действительно стали как собратья. И я для них – такой же. Можете позвонить и у кого-нибудь спросить – они вам это скажут.

– То есть тебе больше нравится внутренняя история, что ты помогаешь, и тебе больше никому ничего нужно доказывать?

– А кому и что доказывать? – сказал Ракицкий.

Орки полномасштабно ворвались на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

Ярослав Ракицкий российско-украинская война Черноморец Одесса Первая лига Украины
Олег Вахоцкий Источник: Трендец
