Легенда донецкого Шахтера Ярослав Ракицкий, ныне выступающий за Черноморец, заявил, что ожидал вызов в национальную сборную Украины по возвращении из россии.

– Ты последние много лет так и не был в сборной. Ты отпустил эту ситуацию или нет?

– Я отпустил, когда был там – у пида**в играл. Потом, когда я вернулся в «Шахтер», считаю, что меня могли вызвать разочек или два. Но, пожалуй, я этого не заслужил.

– Я думаю, что это не из-за игровых качеств, а все-таки из-за социума.

– Да. Я понимаю все это, понимаю.

Я вообще не понимал, что это такое. Думал: «Должен же, а здесь нет и нет». А потом уже стало понятно почему нет. Я уже говорил и буду говорить: «Ну, кто же знал бл**ь». Вот мне говорят: «Почему ты не пошел куда-то туда?» Я говорю: «Бл**ь, почему мне не принесли предложение? Я бы пошел туда».

Вот, грубо говоря, был «Бешикташ» в эти годы, но как-то там не договорились с президентом или еще с кем-то. Все. По логике, мне ведь могли сказать: «Иди ты нах**й, оставайся. Почему ты не хочешь? Можно было так поступить? Легко. Вот и все, – сказал Ракицкий.

В январе 2019 года Ярослав Ракицкий перешел из «Шахтера» в «Зенит». После начала полномасштабного вторжения войск России в Украину Ярослав покинул «Зенит» в марте 2022 года.