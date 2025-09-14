Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ярослав РАКИЦКИЙ: «Кто же знал? Могли бы и вызвать в сборную Украины»
Сборная УКРАИНЫ
14 сентября 2025, 13:57 |
1571
3

Ярослав РАКИЦКИЙ: «Кто же знал? Могли бы и вызвать в сборную Украины»

Ярослав рассказал о периоде игры за «Зенит»

14 сентября 2025, 13:57 |
1571
3
Ярослав РАКИЦКИЙ: «Кто же знал? Могли бы и вызвать в сборную Украины»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Ракицкий

Легенда донецкого Шахтера Ярослав Ракицкий, ныне выступающий за Черноморец, заявил, что ожидал вызов в национальную сборную Украины по возвращении из россии.

– Ты последние много лет так и не был в сборной. Ты отпустил эту ситуацию или нет?

– Я отпустил, когда был там – у пида**в играл. Потом, когда я вернулся в «Шахтер», считаю, что меня могли вызвать разочек или два. Но, пожалуй, я этого не заслужил.

– Я думаю, что это не из-за игровых качеств, а все-таки из-за социума.

– Да. Я понимаю все это, понимаю.

Я вообще не понимал, что это такое. Думал: «Должен же, а здесь нет и нет». А потом уже стало понятно почему нет. Я уже говорил и буду говорить: «Ну, кто же знал бл**ь». Вот мне говорят: «Почему ты не пошел куда-то туда?» Я говорю: «Бл**ь, почему мне не принесли предложение? Я бы пошел туда».

Вот, грубо говоря, был «Бешикташ» в эти годы, но как-то там не договорились с президентом или еще с кем-то. Все. По логике, мне ведь могли сказать: «Иди ты нах**й, оставайся. Почему ты не хочешь? Можно было так поступить? Легко. Вот и все, – сказал Ракицкий.

В январе 2019 года Ярослав Ракицкий перешел из «Шахтера» в «Зенит». После начала полномасштабного вторжения войск России в Украину Ярослав покинул «Зенит» в марте 2022 года.

По теме:
Олег РЫПАН: «Ребята проявили характер, доиграли до конца»
Скрипник и Костышин определились с составами на матч Заря – Колос в УПЛ
Стали известны фавориты Лиги Конференций. Есть ли в топе Шахтер и Динамо?
Ярослав Ракицкий Шахтер Донецк сборная Украины по футболу Черноморец Одесса Зенит Санкт-Петербург Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Трендец
Оцените материал
(29)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Футбол | 14 сентября 2025, 09:34 16
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»

Двое болельщиков «Динамо» погибли на фронте

Иван ГЕЦКО: «Смена наставника в сборной? А смысл?»
Футбол | 14 сентября 2025, 12:37 21
Иван ГЕЦКО: «Смена наставника в сборной? А смысл?»
Иван ГЕЦКО: «Смена наставника в сборной? А смысл?»

Авторитетный специалист высказал свое мнение относительно отставки Сергея Реброва

Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Бокс | 14.09.2025, 08:50
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
ПСЖ – Ланс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Футбол | 14.09.2025, 14:14
ПСЖ – Ланс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
ПСЖ – Ланс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Футбол | 13.09.2025, 20:48
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
Забув з якою гоноровою пикою ти туди переходив? Добре, що хоч зараз почав прозрівати.
Ответить
+2
Burevestnik
він "туди" перейшов бо хотів бабла.
на інше було йому начхати.
Заражені Коро Де Ржою
єго дружна прастілі і тєпєряча 
цєлуют єго во всє даступниє і нєдаступниє мєста
Ответить
+1
STAH
Послухайте, критикани, хто не робив помилок? Яр нормальний хлопець, зрозумів і правильно артикули роз тавив, нєхер цькувати його зараз 
Ответить
0
Популярные новости
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
14.09.2025, 04:20 13
Бокс
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
13.09.2025, 00:01
Футбол
Аль-Шейх заплатит Кроуфорду и Альваресу безумные деньги. Известны гонорары
Аль-Шейх заплатит Кроуфорду и Альваресу безумные деньги. Известны гонорары
13.09.2025, 04:58
Бокс
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
12.09.2025, 19:48 5
Футбол
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
13.09.2025, 07:45 4
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
13.09.2025, 08:15
Бокс
Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»
Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»
13.09.2025, 10:00 7
Бокс
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
13.09.2025, 04:02 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем