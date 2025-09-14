Месси вплотную приблизился к антирекорду Роналду
Аргентинец не реализовал очередной пенальти в карьере
В очередном матче MLS «Интер Майами» уступил на выезде «Шарлотту» со счетом 0:3.
Лидер хозяев Лионель Месси отличился нереализованным пенальти в этой игре.
По количеству нереализованных одиннадцатиметровых ударов в карьере Месси почти догнал Криштиану Роналду (32 против 33).
Игроки с наибольшим количеством нереализованных пенальти в карьере
- 33 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 32 – Лионель Месси (Аргентина)
- 23 – Неймар (Бразилия)
- 23 – Халк (Бразилия)
- 21 – Ромарио (Бразилия)
- 20 – Рожерио Сени (Бразилия)
- 20 – Франческо Тотти (Италия)
- 19 – Чиро Иммобиле (Италия)
- 17 – Пеле (Бразилия)
- 16 – Диего Марадона (Аргентина)
