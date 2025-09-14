Месси вплотную приблизился к антирекорду Роналду

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Major League Soccer
14 сентября 2025, 14:09 | Обновлено 14 сентября 2025, 14:10
Аргентинец не реализовал очередной пенальти в карьере

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В очередном матче MLS «Интер Майами» уступил на выезде «Шарлотту» со счетом 0:3.

Лидер хозяев Лионель Месси отличился нереализованным пенальти в этой игре.

По количеству нереализованных одиннадцатиметровых ударов в карьере Месси почти догнал Криштиану Роналду (32 против 33).

Игроки с наибольшим количеством нереализованных пенальти в карьере

  • 33 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 32 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 23 – Неймар (Бразилия)
  • 23 – Халк (Бразилия)
  • 21 – Ромарио (Бразилия)
  • 20 – Рожерио Сени (Бразилия)
  • 20 – Франческо Тотти (Италия)
  • 19 – Чиро Иммобиле (Италия)
  • 17 – Пеле (Бразилия)
  • 16 – Диего Марадона (Аргентина)
Major League Soccer (MLS) Лионель Месси пенальти Интер Майами статистика Криштиану Роналду
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
