Фулхэм – Лидс – 1:0. Курьезный автогол. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 4-го тура АПЛ
В субботу, 13 сентября, «Фулхэму» пришлось встретиться с «Лидсом» в четвертом туре Английской Премьер-лиги.
Матч прошел в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж».
Голевая засуха в поединке держалась почти все 90 минут, даже казалось, что команды разойдутся миром.
В дополнительное время хозяева заработали право на угловой, который решил ход встречи. Игрок «Фулгема» навесил в штрафную площадь и попал в голову Габриэля Гудмундссона из «Лидса».
Мяч после попадания залетел в ворота гостей и принес победу «Фулгему» со счетом 1:0.
АПЛ. 4-й тур, 13 сентября
«Фулхэм» – «Лидс» – 1:0
Гол: Гудмундссон, 90+4 (автогол)
Видеообзор матча
События матча
