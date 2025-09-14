Фулхэм – Лидс – 1:0. Курьезный автогол. Видео гола и обзор

В субботу, 13 сентября, «Фулхэму» пришлось встретиться с «Лидсом» в четвертом туре Английской Премьер-лиги.

Матч прошел в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж».

Голевая засуха в поединке держалась почти все 90 минут, даже казалось, что команды разойдутся миром.

В дополнительное время хозяева заработали право на угловой, который решил ход встречи. Игрок «Фулгема» навесил в штрафную площадь и попал в голову Габриэля Гудмундссона из «Лидса».

Мяч после попадания залетел в ворота гостей и принес победу «Фулгему» со счетом 1:0.

АПЛ. 4-й тур, 13 сентября

«Фулхэм» – «Лидс» – 1:0

Гол: Гудмундссон, 90+4 (автогол)

Видеообзор матча