Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Полтава
Матч пятого тура УПЛ начнется 14 сентября в 18:00 по Киеву
В воскресенье, 14 сентября, состоится матч пятого тура Украинской Премьер-лиги между львовскими «Карпатами» и «Полтава».
Команды сыграют на стадионе «Украина» в городе Львов. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
