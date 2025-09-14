Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Полтава
Украина. Премьер лига
14 сентября 2025, 09:47 |
73
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Полтава

Матч пятого тура УПЛ начнется 14 сентября в 18:00 по Киеву

14 сентября 2025, 09:47 |
73
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Полтава
ФК Карпаты

В воскресенье, 14 сентября, состоится матч пятого тура Украинской Премьер-лиги между львовскими «Карпатами» и «Полтава».

Команды сыграют на стадионе «Украина» в городе Львов. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Кривбасс – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Вторая лига. 8-й тур, 14 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вадим ХАРЧЕНКО: «Нас наказали за ошибки»
Полтава чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига где смотреть
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Футбол | 14 сентября 2025, 08:42 11
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью

Вратарь не собирается покидать Париж

Где смотреть онлайн бой за звание абсолюта Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд
Бокс | 13 сентября 2025, 14:27 0
Где смотреть онлайн бой за звание абсолюта Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд
Где смотреть онлайн бой за звание абсолюта Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд

Поединок за титулы WBC, WBO, WBA, IBF и The Ring состоится в ночь на 14 сентября в Лас-Вегасе

Сыграл все 90 минут. Известна оценка Ярмолюка за ничейный матч с Челси
Футбол | 14.09.2025, 09:19
Сыграл все 90 минут. Известна оценка Ярмолюка за ничейный матч с Челси
Сыграл все 90 минут. Известна оценка Ярмолюка за ничейный матч с Челси
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Футбол | 14.09.2025, 09:34
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Нереализованный пенальти Месси. Интер Майами разнесли в MLS
Футбол | 14.09.2025, 08:22
Нереализованный пенальти Месси. Интер Майами разнесли в MLS
Нереализованный пенальти Месси. Интер Майами разнесли в MLS
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»
Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»
13.09.2025, 10:00 7
Бокс
Третий для нас ЧМ по волейболу: история, соперники, состав, шансы
Третий для нас ЧМ по волейболу: история, соперники, состав, шансы
12.09.2025, 19:10
Волейбол
Майк ТАЙСОН: «У него ноль шансов, должно произойти чудо»
Майк ТАЙСОН: «У него ноль шансов, должно произойти чудо»
13.09.2025, 04:22
Бокс
Турки Аль-Шейх назвал величайшее имя современного бокса. И это не Усик
Турки Аль-Шейх назвал величайшее имя современного бокса. И это не Усик
13.09.2025, 02:11 1
Бокс
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
13.09.2025, 20:48 6
Футбол
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
12.09.2025, 20:23 11
Футбол
Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
13.09.2025, 20:00 226
Футбол
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
13.09.2025, 00:14 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем