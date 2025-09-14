Брюгге сенсационно уступил новичку элитного дивизиона.

14 сентября состоялось три матча седьмого тура чемпионата Бельгии.

Громкую сенсацию создал новичок элиты – Раал Ла Лувьер, который на собственном поле одолел именитый «Брюгге». Хозяева забили еще в первом тайме и этого гола хватило для победы.

«Варенгем» уверенно обыграл дома «Львен» – хозяева отличились двумя мячами еще до перерыва.

Действующий чемпион страны «Юнион» добился на выезде минимальной победы над «Дендером» — 1:0.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Бельгия. Лига Жупиле. 7-й. тур

Ла-Лувьер – Брюгге – 1:0

Гол: Фая, 24

Варенгем – Левен – 2:0

Голы: Класс, 13, Капелле, 38

Дендер – Юнион Сен-Жилуаз – 0:1

Гол: Родригес, 87