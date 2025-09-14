Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Брюгге сенсационно уступил новичку элитного дивизиона.
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
14 сентября 2025, 03:02 | Обновлено 14 сентября 2025, 04:29
Брюгге сенсационно уступил новичку элитного дивизиона.

В Бельгии сыграли три матча седьмого тура лиги Жупиле

14 сентября 2025, 03:02 | Обновлено 14 сентября 2025, 04:29
Брюгге сенсационно уступил новичку элитного дивизиона.
Getty Images/Global Images Ukraine

14 сентября состоялось три матча седьмого тура чемпионата Бельгии.

Громкую сенсацию создал новичок элиты – Раал Ла Лувьер, который на собственном поле одолел именитый «Брюгге». Хозяева забили еще в первом тайме и этого гола хватило для победы.

«Варенгем» уверенно обыграл дома «Львен» – хозяева отличились двумя мячами еще до перерыва.

Действующий чемпион страны «Юнион» добился на выезде минимальной победы над «Дендером» — 1:0.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Бельгия. Лига Жупиле. 7-й. тур

Ла-Лувьер – Брюгге – 1:0

Гол: Фая, 24

Варенгем – Левен – 2:0

Голы: Класс, 13, Капелле, 38

Дендер – Юнион Сен-Жилуаз – 0:1

Гол: Родригес, 87

По теме:
УПЛ заняла высокое 7-е место среди европейских чемпионатов 2024/25
Стандард и Мехелен разошлись миром на старте 7-го тура в Бельгии
Ворскла проиграла Левену в 3-м раунде квалификации женской Лиги чемпионов
Юнион Сен-Жилуаз Ла-Лувьер Брюгге Зюлте-Варегем Дендер чемпионат Бельгии по футболу Ауд-Хеверле Левен
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Комментарии 0
