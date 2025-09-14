Брюгге сенсационно уступил новичку элитного дивизиона.
В Бельгии сыграли три матча седьмого тура лиги Жупиле
14 сентября состоялось три матча седьмого тура чемпионата Бельгии.
Громкую сенсацию создал новичок элиты – Раал Ла Лувьер, который на собственном поле одолел именитый «Брюгге». Хозяева забили еще в первом тайме и этого гола хватило для победы.
«Варенгем» уверенно обыграл дома «Львен» – хозяева отличились двумя мячами еще до перерыва.
Действующий чемпион страны «Юнион» добился на выезде минимальной победы над «Дендером» — 1:0.
Бельгия. Лига Жупиле. 7-й. тур
Ла-Лувьер – Брюгге – 1:0
Гол: Фая, 24
Варенгем – Левен – 2:0
Голы: Класс, 13, Капелле, 38
Дендер – Юнион Сен-Жилуаз – 0:1
Гол: Родригес, 87
