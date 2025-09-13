Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Нападающий Боруссии Д продлил голевую серию в Бундеслиге до 8 матчей
Германия
13 сентября 2025, 23:03 | Обновлено 13 сентября 2025, 23:04
Нападающий Боруссии Д продлил голевую серию в Бундеслиге до 8 матчей

Кто из иностранных футболистов имел более длинную серию в чемпионате Германии, чем Серу Гирасси?

13 сентября 2025, 23:03 | Обновлено 13 сентября 2025, 23:04
Нападающий Боруссии Д продлил голевую серию в Бундеслиге до 8 матчей
Getty Images/Global Images Ukraine. Серу Гирасси

В матче третьего тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» победила на выезде «Хайденгайм» со счетом 2:0.

Очередным голом за «Боруссию» отметился Серу Гирасси.

29-летний гвинейский нападающий забил уже в 8-м матче Бундеслиги подряд. Среди всех иностранцев в истории чемпионата Германии только два игрока имели более длинную результативную серию: Пьер-Эмерик Обамеянг (10) и Роберт Левандовски (4 раза, его самая длинная серия – 15 матчей).

Голевая серия Серу Гирасси в Бундеслиге

  • Гайденгайм – гол
  • Унион Берлин – 2 гола
  • Санкт-Паули – гол
  • Гольштайн Киль – гол
  • Байер – гол
  • Вольфсбург – 2 гола
  • Гоффенгайм – гол
  • Боруссия Менхенгладбах – гол
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
