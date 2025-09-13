Нападающий Боруссии Д продлил голевую серию в Бундеслиге до 8 матчей
Кто из иностранных футболистов имел более длинную серию в чемпионате Германии, чем Серу Гирасси?
В матче третьего тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» победила на выезде «Хайденгайм» со счетом 2:0.
Очередным голом за «Боруссию» отметился Серу Гирасси.
29-летний гвинейский нападающий забил уже в 8-м матче Бундеслиги подряд. Среди всех иностранцев в истории чемпионата Германии только два игрока имели более длинную результативную серию: Пьер-Эмерик Обамеянг (10) и Роберт Левандовски (4 раза, его самая длинная серия – 15 матчей).
Голевая серия Серу Гирасси в Бундеслиге
- Гайденгайм – гол
- Унион Берлин – 2 гола
- Санкт-Паули – гол
- Гольштайн Киль – гол
- Байер – гол
- Вольфсбург – 2 гола
- Гоффенгайм – гол
- Боруссия Менхенгладбах – гол
8 – Serhou Guirassy has scored in his eighth Bundesliga game in a row – among all non-German players in BL history, only Pierre Emerick Aubameyang (10) and Robert Lewandowski (4 times, longest streak 15 games in a row) had longer scoring streaks. Flow. @Guirassy_19 pic.twitter.com/OZBNNjhQAx— OptaFranz (@OptaFranz) September 13, 2025
