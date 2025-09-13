Боруссия Д – лидер, очередной гол Гирасси, поражение Штутгарта
Матчи чемпионата Германии по футболу
В субботу продолжился очередной тур чемпионата Германии.
Лидером чемпионата пока является Боруссия Дортмунд, которая обыграла Хайденхайм 2:0 и набрала 7 очков. Очередной, уже четвертый в сезоне Бундеслиги и восьмой с учетом Клубного ЧМ, гол оформил форвард Серу Гирасси.
Отметим поражение Штутгарта, победу Лейпцига и яркую ничью 3:3 Вольфбсурга и Кельна с двумя голами в компенсированное время.
Чемпионат Германии. 3-й тур
Хайденхайм – Боруссия Дортмунд 0:2
Голы: Гирасси, 33, Майер, 45
Фрайбург – Штутгарт 3:1
Голы: Матанович, 81, 90, Шерхант, 86 – Демирович, 20
Майнц – Лейпциг 0:1
Гол: Бакайоко, 40
Унион – Хоффенхайм 2:4
Голы: Анса, 49, Роте, 71 – Крамарич, 45, Асллани, 45, 52, Лемперле, 83
Вольфсбург – Кельн 3:3
Голы: Амоура, 42, Майер, 68, Арнольд, 90+9 – Валдшмидт, 5, Йоханнессон, 90, Камински, 90+14
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Микель сократил отставание Реала Сосьедад, точно пробив с 11-метровой точки
В свое время Бетао попал в неприятную ситуацию