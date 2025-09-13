Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Боруссия Д – лидер, очередной гол Гирасси, поражение Штутгарта
13 сентября 2025, 19:05 | Обновлено 13 сентября 2025, 19:33
Боруссия Д – лидер, очередной гол Гирасси, поражение Штутгарта

Матчи чемпионата Германии по футболу

Боруссия Д – лидер, очередной гол Гирасси, поражение Штутгарта
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу продолжился очередной тур чемпионата Германии.

Лидером чемпионата пока является Боруссия Дортмунд, которая обыграла Хайденхайм 2:0 и набрала 7 очков. Очередной, уже четвертый в сезоне Бундеслиги и восьмой с учетом Клубного ЧМ, гол оформил форвард Серу Гирасси.

Отметим поражение Штутгарта, победу Лейпцига и яркую ничью 3:3 Вольфбсурга и Кельна с двумя голами в компенсированное время.

Чемпионат Германии. 3-й тур

Хайденхайм – Боруссия Дортмунд 0:2
Голы: Гирасси, 33, Майер, 45

Фрайбург – Штутгарт 3:1
Голы: Матанович, 81, 90, Шерхант, 86 – Демирович, 20

Майнц – Лейпциг 0:1
Гол: Бакайоко, 40

Унион – Хоффенхайм 2:4
Голы: Анса, 49, Роте, 71 – Крамарич, 45, Асллани, 45, 52, Лемперле, 83

Вольфсбург – Кельн 3:3
Голы: Амоура, 42, Майер, 68, Арнольд, 90+9 – Валдшмидт, 5, Йоханнессон, 90, Камински, 90+14

Турнирная таблица

Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
