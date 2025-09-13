ФОТО. Футболиста Барселоны раскритиковали за «обрезание ушей»
Маркусу Рэшфорду досталось от зоозащитников
Нападающий «Барселоны» и сборной Англии Маркус Рэшфорд опубликовал новый пост на своей странице в Instagram.
На нем 27-летний футболист находится в своем новом доме в Барселоне и запечатлен со своей собакой.
Фото собрали множество восторженных реакций, но зоозащитники не оставили незамеченной одну деталь, о чем написали в комментариях к публикации:
«Прекрасная собака… но купирование ушей – это варварство и совершенно ненужная процедура».
