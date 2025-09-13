Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
13 сентября 2025, 22:48 | Обновлено 13 сентября 2025, 23:04
ФОТО. Футболиста Барселоны раскритиковали за «обрезание ушей»

Маркусу Рэшфорду досталось от зоозащитников

Instagram. Маркус Рэшфорд

Нападающий «Барселоны» и сборной Англии Маркус Рэшфорд опубликовал новый пост на своей странице в Instagram.

На нем 27-летний футболист находится в своем новом доме в Барселоне и запечатлен со своей собакой.

Фото собрали множество восторженных реакций, но зоозащитники не оставили незамеченной одну деталь, о чем написали в комментариях к публикации:

«Прекрасная собака… но купирование ушей – это варварство и совершенно ненужная процедура».

Максим Лапченко Источник: Instagram
