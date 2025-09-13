Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Марсель отметился интересным достижением в Лиге 1
Франция
Марсель отметился интересным достижением в Лиге 1

Впервые с 1949 года команда забила не менее 4 голов в 5 домашних матчах чемпионата подряд

Getty Images/Global Images Ukraine

В матче четвертого тура французской Лиги 1 «Марсель» дома победил «Лорьян» со счетом 4:0.

«Марсель» забил не менее 4 голов в каждом из последних 5 домашних матчей в Лиге 1, что является самой длинной серией в высшем дивизионе со времен «Лилля» и «Бордо» в 1949 году.

Последние 5 домашних матчей Марселя в Лиге 1

  • Марсель – Лорьян – 4:0
  • Марсель – Париж – 5:2
  • Марсель – Ренн – 4:2
  • Марсель – Брест – 4:1
  • Марсель – Монпелье – 5:1

Интересным фактом также является то, что в матче против «Лорьяна» за «Марсель» дебютировали сразу 8 игроков в Лиге 1. Подобное в последний раз случалось с «Олимпиком» в марте 2006 года в матче против «ПСЖ».

Марсель Лига 1 (Франция) Лорьян чемпионат Франции по футболу статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар
