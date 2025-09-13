Марсель отметился интересным достижением в Лиге 1
Впервые с 1949 года команда забила не менее 4 голов в 5 домашних матчах чемпионата подряд
В матче четвертого тура французской Лиги 1 «Марсель» дома победил «Лорьян» со счетом 4:0.
«Марсель» забил не менее 4 голов в каждом из последних 5 домашних матчей в Лиге 1, что является самой длинной серией в высшем дивизионе со времен «Лилля» и «Бордо» в 1949 году.
Последние 5 домашних матчей Марселя в Лиге 1
- Марсель – Лорьян – 4:0
- Марсель – Париж – 5:2
- Марсель – Ренн – 4:2
- Марсель – Брест – 4:1
- Марсель – Монпелье – 5:1
Интересным фактом также является то, что в матче против «Лорьяна» за «Марсель» дебютировали сразу 8 игроков в Лиге 1. Подобное в последний раз случалось с «Олимпиком» в марте 2006 года в матче против «ПСЖ».
4 - Marseille a inscrit au moins 4 buts lors de chacune de ses cinq dernières réceptions en Ligue 1, plus longue série dans l’élite depuis Lille et Bordeaux en novembre 1949 (5). Volcan. #OMFCL pic.twitter.com/eGqI62iaZp— OptaJean (@OptaJean) September 12, 2025
8 - Face à Lorient ce soir, 8 joueurs ont effectué leurs débuts avec Marseille en Ligue 1, une première pour l’OM depuis le 5 mars 2006 contre le Paris SG (8 aussi). Renouveau. #OMFCL pic.twitter.com/MAvpDDeQQc— OptaJean (@OptaJean) September 12, 2025
