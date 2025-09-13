Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
13 сентября 2025, 15:55 | Обновлено 13 сентября 2025, 16:15
Тренер Жироны: «Цыганков недоволен, а Ванат готов играть»

Мичел рассказал о ситуации с украинцами

Тренер Жироны: «Цыганков недоволен, а Ванат готов играть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Наставник Жироны Мичел перед воскресным матчем против Сельты рассказал о ситуации хавбека Виктора Цыганкова и форварда Владислава Ваната.

У Цыганкова есть проблемы из-за травмы, а Ванат готовится к дебюту.

«У Цыганкова есть проблемы с ногой. Это не травма, но у него дискомфорт и он недоволен этой ситуацией. Посмотрим, что дальше, но я не думаю, что он пропустит больше, чем одну неделю».

«Новички? Ливакович, Унаху и Ванат провели еще слишком мало времени, но они готовы спокойной выйти на поле. Я много с ними говорю, рассказываю, как они должны играть. Есть уверенность, что завтра они готовы помогать», – сказал Мичел.

Жирона проиграла в трех стартовых турах с общим счетом 1:10.

Жирона Виктор Цыганков Владислав Ванат Мичел (Мигель Анхель Санчес) Ла Лига
Иван Зинченко Источник: AS
