Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Без Зинченко. Стартовые составы на матч Арсенал – Ноттингем Форест
Англия
13 сентября 2025, 14:23 | Обновлено 13 сентября 2025, 14:49
176
0

13 сентября в 14:30 пройдет матч 4-го тура чемпионата Англии

Без Зинченко. Стартовые составы на матч Арсенал – Ноттингем Форест
ФК Ноттингем Форест. Александр Зинченко

В субботу, 13 сентября, состоится матч 4-го тура Английской Премьер-лиги.

Лондонский «Арсенал» и «Ноттингем Форест» сыграют стартовый поединок тура.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Украинский защитник Ноттингем Форест Александр Зинченко не включен в заявку, поскольку Арсенал не разрешает играть арендованному футболисту против своей команды.

По теме:
Стали известны фавориты Лиги чемпионов и Лиги Европы по данным ставок
Лидер – Ливерпуль. Как выглядит турнирная таблица АПЛ перед стартом тура 4
ФОТО. Как футболист сборной Украины живет в Англии? Это мечта
Александр Зинченко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
