Без Зинченко. Стартовые составы на матч Арсенал – Ноттингем Форест
13 сентября в 14:30 пройдет матч 4-го тура чемпионата Англии
В субботу, 13 сентября, состоится матч 4-го тура Английской Премьер-лиги.
Лондонский «Арсенал» и «Ноттингем Форест» сыграют стартовый поединок тура.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
Украинский защитник Ноттингем Форест Александр Зинченко не включен в заявку, поскольку Арсенал не разрешает играть арендованному футболисту против своей команды.
