В субботу, 13 сентября, состоится матч 4-го тура Английской Премьер-лиги.

Лондонский «Арсенал» и «Ноттингем Форест» сыграют стартовый поединок тура.

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Украинский защитник Ноттингем Форест Александр Зинченко не включен в заявку, поскольку Арсенал не разрешает играть арендованному футболисту против своей команды.

Без Зинченко. Стартовые составы на матч Арсенал – Ноттингем Форест