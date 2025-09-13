Будет ли играть Бущан? В Полесье прокомментировали конкуренцию вратарей

Ассистент главного тренера житомирского «Полесья» Сергей Кравченко прокомментировал подписание опытного украинскго голкипера Георгия Бущана и поделился мнением о конкуренции среди вратарей:

«На месте первого номера будет ротация, посмотрим, я не знаю. У нас есть три опытных и очень сильных вратаря – Бущан, Евгений Волынец и Олег Кудрик. Для нас это хорошо, для них, думаю, не очень.

Но это конкуренция. Как всегда в футболе. Будет играть сильнейший. Кто лучше играет, кто меньше пропускает, тот и играет.

Поэтому для нас это хорошо. Три вратаря очень сильные, пусть конкурируют. В любом случае эта ситуация для нас тоже будет новым опытом. Все решит конкуренция», – сообщил Кравченко.

В последний день трансферного окна житомирский клуб арендовал известного украинского голкипера Георгия Бущана, контракт которого принадлежит саудовскому «Аль-Шабабу».