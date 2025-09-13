Андрей НОВИКОВ: «Простите нас за этот результат»

В матче шестого тура Первой лиги ФК «Чернигов» в гостях проиграл «Буковине» со счетом 1:4. Результат поединка прокомментировал нападающий черниговского клуба Андрей Новиков.

– Андрей, к сожалению, поражение в Черновцах. Чего, по твоему мнению, не хватило команде?

– Физики, выносливости не хватило, по-моему. Нужно работать над этим. Первая лига не прощает. Мы не забили несколько моментов и сразу забивают нам. К сожалению, счет 1:4 считаю, что он не совсем по игре.

– Буковина чем-то удивила?

– Хорошая команда. Мы знали об этом, знали, что там хорошие футболисты, тем более что у них стоит задача повыситься в классе, знали, что они будут хорошие.

– Насколько такое поражение морально сказывается на команде перед кубковым матчем с Кривбассом?

– Конечно, печаль от результата есть, но я не думаю, что это прямо очень сильно. Не одиннадцать, четыре, но мы тоже играли в футбол, старались. Считаю, что голову вешать нам не нужно.

– Что можешь сказать болельщикам?

– Спасибо за поддержку. Простите нас за этот результат, за моменты, которые мы не реализовали. Поддерживайте нас, будем стараться в дальнейшем одерживать только победы.