Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кучер удивил заявлением по Хачериди: «Даже не знаю, что сказать»
Украина. Первая лига
13 сентября 2025, 10:49 | Обновлено 13 сентября 2025, 10:51
1158
0

Кучер удивил заявлением по Хачериди: «Даже не знаю, что сказать»

Коуч «моряков» восхищен опытным защитником

13 сентября 2025, 10:49 | Обновлено 13 сентября 2025, 10:51
1158
0
Кучер удивил заявлением по Хачериди: «Даже не знаю, что сказать»
ФК Черноморец. Александр Кучер

Главный тренер одесского Черноморца Александр Кучер рассказал о приглашении Евгения Хачериди, которого пригласил в расположение «моряков».

– Что касается приглашения Хачериди: как вообще возникла такая идея, ведь он давно не играл на профессиональном уровне?

– Евгений очень неплохо выглядит и сейчас, даже не вижу, что здесь можно сказать еще. Он очень нам помогает, это профессионал и он в хорошей форме, – сказал Кучер.

В настоящее время одесский Черноморец занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги Украины. У подопечных Александра Кучера есть в своем активе 13 турнирных баллов после 5 сыгранных матчей.

По теме:
Коуч Кудровки: «Очень много ошибались, боялись взять игру на себя»
Рух и Эпицентр определились со стартовыми составами на матч Премьер-лиги
Сергей ШИЩЕНКО: «Идеальной игры для меня не бывает»
Александр Кучер Евгений Хачериди Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Футбол | 13 сентября 2025, 04:02 6
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины

Хавбек последовал примеру Сергея Реброва и закрыл комментарии в Инстаграме

Металлист 1925 – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 13 сентября 2025, 09:22 39
Металлист 1925 – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Металлист 1925 – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Поединок состоится 13 сентября и начнется в 18:00 по Киеву

«Первые шаги дома». Судаков прокомментировал свой дебют за Бенфику
Футбол | 13.09.2025, 11:05
«Первые шаги дома». Судаков прокомментировал свой дебют за Бенфику
«Первые шаги дома». Судаков прокомментировал свой дебют за Бенфику
Четыре гола голкиперов. Украина в матче-триллере обыграла Данию по пенальти
Футбол | 12.09.2025, 13:55
Четыре гола голкиперов. Украина в матче-триллере обыграла Данию по пенальти
Четыре гола голкиперов. Украина в матче-триллере обыграла Данию по пенальти
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Футбол | 13.09.2025, 00:14
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
11.09.2025, 11:26 22
Футбол
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
13.09.2025, 00:59
Бокс
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
11.09.2025, 08:30 28
Футбол
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
12.09.2025, 03:30 8
Бокс
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
12.09.2025, 05:15
Бокс
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
12.09.2025, 07:11 4
Футбол
Джозеф Паркер назвал боксера номер один независимо от весовой категории
Джозеф Паркер назвал боксера номер один независимо от весовой категории
12.09.2025, 01:17
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
12.09.2025, 08:25 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем