Кучер удивил заявлением по Хачериди: «Даже не знаю, что сказать»
Коуч «моряков» восхищен опытным защитником
Главный тренер одесского Черноморца Александр Кучер рассказал о приглашении Евгения Хачериди, которого пригласил в расположение «моряков».
– Что касается приглашения Хачериди: как вообще возникла такая идея, ведь он давно не играл на профессиональном уровне?
– Евгений очень неплохо выглядит и сейчас, даже не вижу, что здесь можно сказать еще. Он очень нам помогает, это профессионал и он в хорошей форме, – сказал Кучер.
В настоящее время одесский Черноморец занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги Украины. У подопечных Александра Кучера есть в своем активе 13 турнирных баллов после 5 сыгранных матчей.
