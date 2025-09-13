Кучер удивил заявлением по Хачериди: «Даже не знаю, что сказать»

Главный тренер одесского Черноморца Александр Кучер рассказал о приглашении Евгения Хачериди, которого пригласил в расположение «моряков».

– Что касается приглашения Хачериди: как вообще возникла такая идея, ведь он давно не играл на профессиональном уровне?

– Евгений очень неплохо выглядит и сейчас, даже не вижу, что здесь можно сказать еще. Он очень нам помогает, это профессионал и он в хорошей форме, – сказал Кучер.

В настоящее время одесский Черноморец занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги Украины. У подопечных Александра Кучера есть в своем активе 13 турнирных баллов после 5 сыгранных матчей.