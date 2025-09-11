Есть еще порох. Ракицкий признан лучшим игроком Первой лиги в августе

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
11 сентября 2025, 14:46 | Обновлено 11 сентября 2025, 14:47
Ярослав получил престижную награду

ФК Черноморец. Ярослав Ракицкий

Украинский защитник Ярослав Ракицкий, ныне выступающий за одесский «Черноморец», получил престижную награду по итогам августа.

Пресс-служба одесского Черноморца сообщает, что ветеран был признан лучшим игроком Первой лиги Украины по итогам августа.

Свою награду Ярослав получил на стадионе перед матчем против Феникс-Мариуполь (2:0), чтобы вместе с болельщиками разделить этот торжественный момент.

В настоящее время одесский Черноморец занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги Украины. У подопечных Александра Кучера есть в своем активе 13 турнирных баллов после 5 сыгранных матчей.

