Ламин ЯМАЛЬ: «Я понял, что здесь любая твоя ошибка дорого стоит»
Испанец вспомнил матч против «Интера» в прошлом сезоне Лиги чемпионов
Вундеркинд каталонской Барселоны Ламин Ямаль рассказал, кого считает главными конкурентами каталонцев в нынешнем сезоне. Испанец вспомнил обидное поражение в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов.
«В Ла Лиге «Реал» и «Атлетико» очень конкурентны, но думаю, что в конце концов, если мы хорошо проделаем свою работу, все будет зависеть от нас.
Главными соперниками в борьбе за Лигу чемпионов будут Манчестер Сити или Ливерпуль, Бавария, Реал, ПСЖ... Они всегда там.
С противостояния в Лиге чемпионов против «Интера» я вынес, что здесь любая твоя ошибка дорого стоит. Надо быть более стабильным и никогда не выключаться», – сказал Ямаль.
Ранее сообщалось, что Барселона потеряла четырех футболистов во время международного перерыва
