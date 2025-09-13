Ламин ЯМАЛЬ: «Я понял, что здесь любая твоя ошибка дорого стоит»

Вундеркинд каталонской Барселоны Ламин Ямаль рассказал, кого считает главными конкурентами каталонцев в нынешнем сезоне. Испанец вспомнил обидное поражение в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов.

«В Ла Лиге «Реал» и «Атлетико» очень конкурентны, но думаю, что в конце концов, если мы хорошо проделаем свою работу, все будет зависеть от нас.

Главными соперниками в борьбе за Лигу чемпионов будут Манчестер Сити или Ливерпуль, Бавария, Реал, ПСЖ... Они всегда там.

С противостояния в Лиге чемпионов против «Интера» я вынес, что здесь любая твоя ошибка дорого стоит. Надо быть более стабильным и никогда не выключаться», – сказал Ямаль.

