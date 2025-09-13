Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ламин ЯМАЛЬ: «Я понял, что здесь любая твоя ошибка дорого стоит»
Испания
13 сентября 2025, 09:34 | Обновлено 13 сентября 2025, 09:35
318
0

Ламин ЯМАЛЬ: «Я понял, что здесь любая твоя ошибка дорого стоит»

Испанец вспомнил матч против «Интера» в прошлом сезоне Лиги чемпионов

13 сентября 2025, 09:34 | Обновлено 13 сентября 2025, 09:35
318
0
Ламин ЯМАЛЬ: «Я понял, что здесь любая твоя ошибка дорого стоит»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Вундеркинд каталонской Барселоны Ламин Ямаль рассказал, кого считает главными конкурентами каталонцев в нынешнем сезоне. Испанец вспомнил обидное поражение в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов.

«В Ла Лиге «Реал» и «Атлетико» очень конкурентны, но думаю, что в конце концов, если мы хорошо проделаем свою работу, все будет зависеть от нас.

Главными соперниками в борьбе за Лигу чемпионов будут Манчестер Сити или Ливерпуль, Бавария, Реал, ПСЖ... Они всегда там.

С противостояния в Лиге чемпионов против «Интера» я вынес, что здесь любая твоя ошибка дорого стоит. Надо быть более стабильным и никогда не выключаться», – сказал Ямаль.

Ранее сообщалось, что Барселона потеряла четырех футболистов во время международного перерыва

По теме:
Атлетико – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Хетафе – Овьедо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Ламин Ямаль Барселона Лига чемпионов Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы больше смотрим ВАР, чем играем в футбол»
Футбол | 13 сентября 2025, 09:21 0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы больше смотрим ВАР, чем играем в футбол»
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы больше смотрим ВАР, чем играем в футбол»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Бокс | 13 сентября 2025, 03:45 1
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»

Хирн считает, что Джошуа всем все доказал

Четыре гола голкиперов. Украина в матче-триллере обыграла Данию по пенальти
Футбол | 12.09.2025, 13:55
Четыре гола голкиперов. Украина в матче-триллере обыграла Данию по пенальти
Четыре гола голкиперов. Украина в матче-триллере обыграла Данию по пенальти
Металлист 1925 – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 13.09.2025, 09:22
Металлист 1925 – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Металлист 1925 – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Футбол | 13.09.2025, 07:45
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
12.09.2025, 07:11 4
Футбол
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
12.09.2025, 03:37 1
Футбол
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
12.09.2025, 03:25
Бокс
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
12.09.2025, 05:15
Бокс
Известный эксперт спрогнозировал ближайшие отставки тренеров в УПЛ
Известный эксперт спрогнозировал ближайшие отставки тренеров в УПЛ
11.09.2025, 10:26 7
Футбол
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
11.09.2025, 11:26 22
Футбол
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
12.09.2025, 04:45 3
Другие виды
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
12.09.2025, 03:30 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем