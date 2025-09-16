Маркевич оценил перспективы Забарного в ПСЖ, дав совет игроку

Известный Украинский тренер Мирон Маркевич оценил перспективы украинского защитника Ильи Забарного в расположении французского ПСЖ.

– Какие перспективы Забарного в ПСЖ?

– начал он неплохо. Ясно, что его конкурент Маркиньос – это топ-игрок, но у Забарного хорошее будущее. Главное – не сбавлять и двигаться вперед, – сказал Маркевич.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее стала известна зарплата Забарного в ПСЖ.