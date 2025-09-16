Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Маркевич оценил перспективы Забарного в ПСЖ, дав совет игроку
Франция
16 сентября 2025, 07:36
Маркевич оценил перспективы Забарного в ПСЖ, дав совет игроку

Украинский тренер верит в успех Ильи

Маркевич оценил перспективы Забарного в ПСЖ, дав совет игроку
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Известный Украинский тренер Мирон Маркевич оценил перспективы украинского защитника Ильи Забарного в расположении французского ПСЖ.

– Какие перспективы Забарного в ПСЖ?

– начал он неплохо. Ясно, что его конкурент Маркиньос – это топ-игрок, но у Забарного хорошее будущее. Главное – не сбавлять и двигаться вперед, – сказал Маркевич.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее стала известна зарплата Забарного в ПСЖ.

Илья Забарный ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Мирон Маркевич
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
