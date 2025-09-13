ОФИЦИАЛЬНО. Форвард, за которого МЮ платил 60 млн, уехал играть в Мексику

Мексиканский «Монтеррей» официально объявил о подписании 29-летнего центрфорварда греческого клуба АЕК Антони Марсьяля.

Речь идет о полноценном трансфере, сумма которого официально не разглашается, но по данным Transfermarkt, подписание француза обошлось мексиканцам в 3,85 миллиона евро.

Марсьяль оформил с «Монтерреем» контракт со сроком действия до 2027 года и опцией пролонгации еще на один сезон.

Отмечается, что Марсьяль станет первым французом в истории «Монтеррея».

Напомним, Антони Марсьяль в прошлом выступал за сборную Франции (30 матчей, 2 гола), а также являлся футболистом «Манчестер Юнайтед». Десять лет назад, в начале сентября 2015-го, «красные дьяволы» заплатили «Монако» за переход Антони 60 миллионов евро. За МЮ француз сыграл 317 матчей, забив 90 мячей, а летом минувшего года покинул «Олд Траффорд» свободным агентом, впоследствии перейдя в АЕК.